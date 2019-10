Schlechte Verlierer aus Schwaben

Dass die damit verbundenen 400 Millionen Euro am Ländle vorbeigehen, hat der Ministerin einen poli­tischen Shitstorm aus dem Südwesten eingebracht. Am Mittwoch soll sie sich erneut im ­Forschungsausschuss des Bundestags rechtfertigen. Dahin haben sie baden-württembergische Oppositionsabgeordnete von FDP und Grünen zitiert. Und es fällt auch auf, dass die diese Empörung befeuernden Medien und Journalisten zumeist in Baden-Württemberg sitzen.

Der schwäbische Zorn nährt sich aus der Annahme, die Vergabe-Entscheidung für Münster sei manipuliert. Karliczek habe ihre Heimat fördern wollen und dafür ein zentrales Forschungsvorhaben durch ein intransparentes Ver­gabeverfahren gekapert. So habe NRW einen Wissensvorsprung erhalten, weil Düsseldorf zusätzliche Informationen abgefragt habe. Auch andere Bewerber hätten nachgefragt – und Antworten bekommen, stellte das Bundes­forschungsministerium klar.

Karliczek konterte

Den Vorwurf der Intransparenz konterte Karliczek mit Transparenz, legte etwa dem Bundestag die Akten offen. Und ihr Haus rechnet vor, dass man seit 2008 mit rund 170 von 530 Millionen Euro Fördergeld für Batterieforschung das meiste Geld nach Baden-Württemberg gegeben hat. Mit fast 102 Millionen folgt NRW, die Konkurrenz in Aachen und Münster hat nicht geschlafen.

Diese Expertise ordnete der aktuelle Chemie-Nobelpreisträger Akira Yoshino, Erfinder der Lithium- ­Ionen-Batterie, vergangenes Jahr unverfänglich klar ein, als er dieser Zeitung zur Frage der Nachhaltigkeit sagte: „Professor Winter ist der Pionier auf diesem Gebiet.“