Drei Fragen an: Jan Bleise

Herr Bleise , sind Sie schon länger als Experte für ruhende Bälle bekannt?

Bleise: Nein, nicht wirklich. Das läuft in dieser Saison schon außergewöhnlich gut. Von meinen bislang sechs Saisontoren habe ich vier durch einen Freistoß erzielt.

Wie kam es zu den drei Treffern?

Bleise: Der erste Freistoß war eigentlich als Flanke in den Strafraum von der Mittellinie aus gedacht. Der Ball wurde immer länger, segelte durch den Strafraum und landete dann schließlich oben im Eck. Den Zweiten habe ich einfach mal drauf gehalten. Den dritten Freistoß habe ich gezielt um die Mauer geschossen. Der sollte tatsächlich unten neben dem Pfosten landen. Danach hatte ich ja noch zwei weitere gute Möglichkeiten. Da wollte ich mein Glück aber nicht überstrapazieren und habe den Ball einfach versucht auf das Tor zu schießen. Einen Abpraller vom Torwart hat mein Mitspieler dann ja sogar noch an die Latte, aber leider nicht in das Tor, geschossen.

Trainieren Sie Freistöße im Training?

Jan Bleise: Nein. Eigentlich trainiere ich das nicht besonders. Natürlich lege ich den Ball auch mal hin und schieße ihn auch aus dreißig Metern mal in Richtung Tor. Aber meistens geht er dann auch drüber oder daneben (lacht).