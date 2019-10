Mächtig Betrieb auf der Baustelle CDU

Die Unruhe in der CDU ist groß nach dem Wahldebakel von Thüringen. Dabei ist es erst knapp ein Jahr her, dass sich Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag in Hamburg ganz knapp gegenFriedrich Merz durchsetzen konnte. Damals hieß es imenttäuschten Fan-Club des Sauerländers, Merz habe seine Bewerbungsrede „verhauen“ und am Ende dadurch die Stimmen verloren, die er gebraucht hätte, um endlich an die Spitze (erst)der CDU und wohl dann auch ins Kanzleramt zu kommen. Kramp-Karrenbauer siegte, wenn auch nur knapp und mithilfe der Stimmen der Jungen-Union. Heute, ein Jahr danach, hat „AKK“ den Bonus nicht nur bei den Jüngeren verloren. Merz, so die Hoffnung nicht nur der wirtschaftsliberalen und konservativen Kräfte innerhalb der CDU, könne endlich wieder den rechten Rand mit seinem Profil schärfen. Doch Merz ist jetzt immerhin 63 Jahre alt, kann deswegen kaum als politisches Versprechen für die Zukunft angesehen werden. Und er verhält sich taktisch oft ungeschickt, wenn er so wie jetzt die gesamte Führung der CDU mitsamt aller Minister der Union in seine Kritik mit einbezieht. So schafft man sich keine Freunde, so schafft man eher Solidarität mit der bisherigen Führung. Und er ist beileibe nicht der einzige Name, der gehandelt wird.

Jens

Spahn

Jens Spahn: Der amtierende Gesundheitsminister landete bei der Abstimmung vor einem Jahr auf Platz drei. Schon damals hieß es aber, dass der Ahauser aus seiner Niederlage das Beste gemacht habe. Der 39-Jährige gab sich demütig, stellte sich brav in den Dienst seiner Partei. Noch wichtiger: Anders als früher verzichtete der eher konservativ geprägte Spahn nach seiner Niederlage auf einen offenen Rachefeldzug gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, hielt sich auch bei der Kritik an der Kanzlerin zurück. Spahn arbeitet seitdem fleißig seine Agenda im Gesundheitssystem ab und liefert als Minister. Auch wichtig: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ließ Merz offenbar fallen und arbeitet hinter den Kulissen nun für Spahn, der unter ihm schon Finanzstaatssekretär war.

Armin

Laschet

Armin Laschet: Als Ministerpräsident Armin Laschet 2018 beim Rennen um den CDU-Vorsitz abwinkte, galt das ausdrücklich vorläufig. Inzwischen gilt der 58-Jährige als ein möglicher Kanzlerkandidat der Union. Und zwar dann, wenn andere Optionen nicht ziehen – wenn Merz sein Pulver verschossen hat, wenn Spahn oder Söder die Akzeptanz versagt bleibt. Vor allem: Wenn die CDU zur Macht die Grünen braucht, wäre Laschet eine passende Besetzung. Obwohl er in vielen Bereichen gezeigt hat, dass er eher konservativ denkt als grün-liberal. Dass man ihn ernst nehmen sollte, signalisiert Laschet mit dezidierter, aber klar hör­barer Kritik an „AKK" zum umstrittenen Syrien-Vorstoß.

Daniel

Günther

Daniel Günther: Der junge Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein stellte sich gestern offen gegen die Kritik von Friedrich Merz und Roland Koch an der Kanzlerin. „Es ist offensichtlich, dass es hier eher darum geht, alte Rechnungen zu ­begleichen", sagte das beratende Mitglied des CDU-Präsidiums im ZDF. „Ich habe wenig Verständnis dafür." Die For­derung nach einem vorzeitigen Ende von Merkels Amtszeit bezeichnete Günther als „Debatte, die von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele in ihrem Leben erreicht haben". Das dürfte sitzen. Günther gilt schon immer als Unterstützer von „AKK" und der Kanzlerin, setzte sich für die „Homo-Ehe" ein oder redete sogar einem Bündnis von Union und Linkspartei das Wort. Günther, der in Schleswig-Holstein relativ geräuschlos eine Koalition mit den Grünen und der FDP führt, gilt dennoch als Nachwuchshoffnung der CDU, steht eindeutig dem linkeren und progressiveren Teil der Union nahe. Damit dürfte die Flanke zur rechtspopulistischen AfD weiter offen bleiben.

Markus

Söder

Markus Söder: Natürlich kann der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vor­sitzende nicht die CDU führen, aber er könnte unter einem CDU-Vorsitzenden

oder einer CDU-Vorsitzenden durchaus als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen. Der 52-Jährige ist ehrgeizig und selbstbewusst

genug, sich diesen Job zu­zutrauen. Söder fehlt zwar noch eine Wiederwahl im Amt des Ministerpräsidenten, doch wenn er gerufen würde, dürfte der Christsoziale aus Nürnberg durchaus die Gunst der Stunde nutzen. Ihm gelingt das Kunststück, konservatives Profil in der Öffentlichkeit zu verkörpern und gleichzeitig offen für neue Bündnisse zum Beispiel mit den Grünen einzutreten. In Bayern hat Söder (so geschickt und flexibel ist er allemal) gerade das Thema Naturschutz für sich entdeckt.

Das Volksbe­gehren zum Schutz der Bienen hat über eine Million Unterschriften erhalten – S