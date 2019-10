Endlich! Statt Betroffenheitslyrik konkrete Antworten. Die Bundesregierung greift zum großen Besteck, um all jene, die dem Rechtsstaat auf der ­Naseherumtanzen, die hetzen, drohen und Gewalt ausüben, in die Schranken zu weisen. Netz-, Waffen-, Sprengstoff-, BKA-Gesetz, Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch sollen in einem großen Schritt so geschärft werden, dass Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden Täter schneller fassen und härter bestrafen können.

Es wurde höchste Zeit. Denn die wüsten Beschimpfungen, rassistischen Beleidigungen, Gewaltandrohungenund tatsächlichen Attacken vergiften schon viel zu lange das gesellschaftliche Klima und verunsichern viele Menschen. Das Recht muss wirkungsvoll davor schützen – allemal auch jene, die ein politisches Ehrenamt ausüben oder bei Notfällen medizinische Hilfe leisten. Netiquette-Hinweise oder harmlose Bußgeld-Beträge können diesen Sumpf der Kriminalität nicht trockenlegen.

Durchgriff und Prävention – für beides werden Ressourcen benötigt. An der Umsetzung des neuen Maßnahmenkatalogs wird jedermann ablesen können, wie wehrhaft diese Demokratie gegen Extremismus ist.