Die Kasse ist gut gefüllt – die Versicherer sorgen sich trotzdem

Die Rentenversicherer sind auch deshalb nicht frei von Sorge, weil die Grundrente, deren Kosten auf jährlich 1,5 Mrd. Euro veranschlagt werden, durch eine Steuer finanziert werden soll, die es noch gar nicht gibt – die Finanztransaktionssteuer.

Und: Die Rentenkasse ist ein gebranntes Kind. Gunkel bezifferte am Mittwoch die Kosten für die Mütterrente in diesem Jahr auf 3,5 Mrd. Euro. „Hier müssen die heutigen Beitragszahler nicht nur für eine Leistung einstehen, für die niemals Beiträge gezahlt wurden, sondern sie müssen diese Leistungen sogar für Personen bezahlen, die nie auch nur einen Euro in die Rentenversicherung eingezahlt haben.“ Für die neue Grundrente dürfe nicht in die Rentenkasse gegriffen werden.

Günstig: positive Entwicklung auf Arbeitsmarkt

Die politische Versuchung ist gleichwohl nicht zu leugnen, denn diese Kasse ist seit geraumer Zeit trotz des niedrigen Beitragssatzes von 18,6 Prozent sehr gut gefüllt. Zurückzuführen ist dies auf die sehr positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit immer weniger Arbeitslosen und einem deutlichen Anstieg der versicherungspflichtig Beschäftigten.

Be­ruhigend dick auch das Rücklagenpolster: Es liegt aktuell zwischen 1,5 und 1,7 Monatsausgaben und damit deutlich höher als gesetzlich gefordert. Und die Rentner profitieren von den Lohnabschlüssen der vergangenen Jahre: In den letzten zehn Jahren ist die Rente im Westen um 18 Prozent gestiegen. „Die Kaufkraft derRentner wächst, weil die Rente aktuell doppelt so stark steigt wie die Verbraucherpreise“, versicherte Gunkel.

Frage der administrativen Umsetzung

Der niedrige Beitragssatz von 18,6 Prozent wird sich den Prognosen zufolge noch bis zum Jahr 2024 halten lassen; 2025 dürfte er dann aber sprunghaft auf 19,8 Prozent steigen, weil dann die geburtenstarken Jahrgänge Rentenbezieher werden.

Bauchschmerzen bereitet der Rentenversicherung das Thema Grundrente nicht nur im Hinblick auf deren Fi­nanzierung, sondern auch deren administrative Umsetzung, mit der sie beauftragt werden soll. Da der Anspruch auf die Grundrente nicht nur bei Neu-Rentnern (ca. 1,6 Mio. Anträge pro Jahr)geprüft werden müsse, sondern beim Gesamtbestand von 21 Mio. Rentnerinnen und Rentnern, erscheint der Zeitraum bis zum 1. Januar 2021 als ausgesprochen pro­blematisch.

Präsidentin Gun­dula Roßbach redete Klartext: „Wenn der elektro­nische Datenaustausch mit der Finanzverwaltung nicht in dem ambitionierten Zeitplan realisiert werden kann, gehen wir von einem Mehr­bedarf von mehreren Tausend zusätzlichen Stellen bei der Rentenversicherung aus.“