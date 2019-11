Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen um 7.45 Uhr auf der Straße Im Pattenmeicheln ereignete, verletzte sich eine 44-jährige Fahrradfahrerin schwer. Eine 59-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Linger und beabsichtigte an der Einmündung mit der Straße Im Pattenmeilchen nach rechts in diese abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 44-jährigen Fahrradfahrerin. Diese befuhr die Straße Im Pattenmeicheln in Richtung Fritz-Reuter-Straße und wollte ihrerseits nach links in die Straße Im Linger abbiegen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.