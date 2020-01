Was hat Sie mehr verletzt: Der Missbrauch im Canisius-Kolleg oder der Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema und mit Ihnen? Katsch: Den Missbrauch selber habe ich über drei Jahrzehnte verdrängt und quasi aus meinem Bewusstsein gehalten. Es war mir nicht bewusst, was das für Folgen in meinem Leben gehabt hat.