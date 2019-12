So erfolgreich wie noch nie ist der City-Advent in der Überwasserkirche gewesen. Rund 88 000 Menschen sahen in den vergangenen vier Wochen die künstlerischen Installationen zum Thema „Himmel im Spiegel“, berichtet Rupert König, einer der Organisatoren. Am Sonntagabend wurden die Installationen wieder abgebaut. König geht allerdings davon aus, dass es im kommenden Jahr erneut einen City-Advent geben wird.