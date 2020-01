Tim Niehues bleibt beim FSV

Ochtrup -

Der Kader des A-Ligisten FSV Och­trup für die Saison 2020/21 nimmt immer konkretere Formen an. Entgegen erster Überlegungen bleibt Tim Niehues dem Verein nun doch erhalten. Eigentlich wollte sich Niehues, der bis Juni als spielender Interimstrainer des FSV fungiert, seiner Trainerlaufbahn widmen, doch davon nimmt er erstmal Abstand. „Ich bin noch jung und mache als Spieler weiter. Das mit dem Trainersein kann warten“, begründet der Angreifer seine Entscheidung. Und auch Mathias Thomas, aktuell der Co von Niehues, bleibt dem Team treu. Er kümmert sich in der nächsten Spielzeit um die Torhüter. Hauptverantwortlich ist ab Sommer das neue Spielertrainerduo Christopher Ransmann/Jannik Holtmann.