Düsseldorf (dpa) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban , hat die große Koalition aufgefordert, die Wirtschaft mit Steuererleichterungen und einer Senkung der Umsatzsteuer anzukurbeln.

«Wir müssen über Unternehmensteuern sprechen, aber ich könnte mir auch eine zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer als Anreiz vorstellen», sagte Kuban der Düsseldorfer «Rheinischen Post». Zeitpunkt und Umfang für Kaufanreize durch niedrigere Steuern müssten an den bestmöglichen Impulsen ausgerichtet werden. In Betracht kämen auch Forschungs- und Entwicklungsförderung und Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in Digitales.

«Steuererleichterungen werden Thema werden», sagte der Chef der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU . Der Konsum müsse gestärkt werden. Der 33-Jährige sieht in seiner Generation die Bereitschaft, die Corona-Folgekosten zu schultern - «weil wir davon profitieren werden». Aber dafür müsse die junge Generation in Europa ein «Perspektiv-Paket» bekommen. Mit dem geplanten EU-Wiederaufbaufonds dürften den Ländern keine Blanko-Schecks ausgestellt werden. «Wir müssen darauf achten, dass da kein reiner Rettungsfonds entsteht, mit dem Besitzstandswahrung oder Rentenzahlungen vollzogen werden.»