Was ist das Geheimnis eines gut arbeitenden Geheimdienstes? Shalicar: Ich glaube in erster Linie gute „Manpower“, also gute Männer und Frauen, die mitarbeiten. Da gibt es in Israel natürlich auch einen großen Bezug zur Armee mit ihrer Wehrpflicht. Wenn man nur auf Leute setzen kann, die einfach einen guten Job suchen, ist das die eine Sache.