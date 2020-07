Münster -

Von Mirko Heuping

Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Solange kein Impfstoff gefunden wurde, der gegen das Virus hält, müssen die Menschen in vielen Ländern dieser Erde mit mehr oder weniger großen Einschränkungen leben. Doch es gibt Hoffnung, dass ein wirksames Immunserum vielleicht sogar noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.