Kein Spaziergang an die Spitze

Die Bilder vom Bodensee zeigten Einheit, fast schon Verbundenheit. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn beim gemeinsamen Spaziergang im Urlaub.

Ein dritter Politiker, der zuletzt die Schlagzeilen prägte und in den Umfragen weit vorn liegt, war nicht mit auf dem Bild. Und doch dürfte der ab­wesende Markus Söder ein gehöriges Wörtchen mit­reden, wenn es um die Frage geht, wer Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 und wer CDU-Chef wird.

Armin Laschet:

Trotz zuletzt schwächerer Umfragewerte für das Corona-Krisenmanagent ist der Aachener noch immer Favorit für die Nachfolge der unglücklichen Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU . Auf dem Parteitag in Stuttgart dürfte der Chef der mitgliederstarken und einflussreichen nordrhein-westfälischen NRW-CDU eine sichere Mehrheit haben. Vor allem die Landesverbände aus Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein stehen hinter dem 59-Jährigen – garantiert er doch für viele eine Fortsetzung des Merkel-Kurses der Mitte, in der sich Sozialpolitiker der CDA genauso wiederfinden wie christlich-wertgebundene Parteimitglieder. Auch die Jüngeren in der Partei, die noch vor zwei Jahren eher Merz oder Spahn gewählt haben, tendieren eher zu Laschet. Nachteilig könnte sich für Laschet auswirken, dass sein Krisen­management in vielen Teilen der Bevölkerung nicht gut ankommt. Anders als Söder oder Spahn profitiert Laschet wenig vom Umfrageboom, der die Union auf ­Werte knapp an 40 Prozent führt.

Jens Spahn:

Der Gesundheitsminister warf vor zwei Jahren auf dem Parteitag in Hamburg noch selbst seinen Hut in den Ring. Er unterlag im ersten Wahlgang deutlich gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Doch seit diesem Dezembertag 2018 machte der gebürtige Ahauser alles richtig. Er konzentrierte sich auf sein Amt des Gesundheitsministers, das natürlich durch Corona extreme Anforderungen an den 39-Jährigen stellte. Diese meisterte er ohne große Fehler, was ihn in der Frage der Beliebtheit unter den amtierenden Ministern ganz weit nach oben trägt. Und – parteiintern noch wichtiger – er zügelte seinen Ehrgeiz, unabgestimmte und polarisierende Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Dies war vor einigen Jahren noch anders, da zog er zum Beispiel den Zorn der Kanzlerin auf sich, als er auf dem Parteitag in Essen 2016 den Beschluss zur doppelten Staatsbürgerschaft kippte. Damals rückte auch sein mächtiger Ziehvater, Wolfgang Schäuble, von Spahn ab. Doch seit Corona ist alles anders. Spahn bildet jetzt ein persönlich-politisches Zweckbündnis mit Laschet, will dessen Vize werden. Rufe aus der Partei, selbst zu kandidieren – bisher nur hinter vorgehaltener Hand formuliert –, überhört Spahn bis jetzt.

Markus Söder:

Nicht zu überhören und übersehen ist derzeit dagegen der bayerische Ministerpräsident. Gestartet in München nach einer durchwachsenen Landtagswahl – die fast gottgleiche CSU muss dort mit den Freien Wählern eine Koalition bilden –, vollzog der 52-Jährige eine politische Wende vom Hardliner und Merkel-Kritiker zum größten Fan der Kanzlerin. Inhaltlich mutierte Söder zum Bienen-Retter, besetzte so dreist grüne Themen, dass die bayerischen Landwirte sich auf ihre Traktoren setzten und nach München fuhren. Und dann kam Corona. Bayern war und ist besonders hart von der Pandemie getroffen. Söder schlüpfte in die Rolle des tatkräftigen Machers, der härteste Lockdown-Maßnahmen durchsetzte und als Treiber unter den Ministerpräsidenten wahrgenommen wurde. „Söder nervt“, sagen viele in der Union. Von ihm selbst stammt der Satz: „Ein Kanzlerkandidat der Union hat nur einen Auftrag: Kanzler zu werden.“ Ob er sich das zutraut?

Friedrich Merz:

Der Mann hat einfach keine Fortune. Vor zwei Jahren AKK unterlegen, hätte er nach ihrem Rückzug wohl auf dem ordentlichen Parteitag im Frühling gute Chancen gehabt, endlich den Sprung an die Spitze zu schaffen. Dann kam Corona – und brachte nicht nur die terminliche Reihenfolge durcheinander, sondern auch die öffentliche Rangordnung. Gefragt waren und sind politisch Verantwortliche mit Ministerämtern. Genau das hat Merz nicht vorzuweisen. Dem 64-Jährigen bleibt die Rolle des Interviewgebers, des klugen Mahners. Ob das genügt, um die Delegierten zu begeistern, ist eher fraglich.

Norbert Röttgen:

Der Rheinländer und ehemalige Bundesumweltminister verfügte schon bei seiner Ankündigung, für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen, nur über Außenseiterchancen. Diese sind seit dieser Zeit nicht größer geworden, auch wenn er viele Talkshow-Auftritte gut meistert. Den seit seinem Rauswurf aus dem Amt ramponierten Ruf des Krisenmanagers hat Röttgen damit nicht heilen können.