Deutsche Fregatte startet in Einsatz gegen Waffenschmuggel

Die Besatzung der deutschen Fregatte «Hamburg» muss in ihren bislang vielleicht härtesten Einsatz. In einer politischen heiklen Operation soll sie in den kommenden Monaten Waffenschmuggel nach Libyen verhindern. Und dann gibt es auch noch die Corona-Krise.