Weber zum Brexit: «Europa wird sich nicht erpressen lassen»

London/Brüssel (dpa) - Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber verlangt ein Einlenken Großbritanniens im Streit über einen Handelspakt mit der Europäischen Union nach dem Brexit.

«Wenn die Ideologen gewinnen, dann werden alle verlieren», sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur vor der nächsten Verhandlungsrunde an diesem Dienstag. Ein wirtschaftlicher Bruch ohne Vertrag schade allen.

«Europa wird sich nicht erpressen lassen», sagte Weber, der die Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament führt. «Wenn die britische Regierung einen No-Deal will, dann wird sie einen solchen bekommen.» Nach den jüngsten Ankündigungen aus London müsse sich die EU auf diesen Fall noch besser vorbereiten.

Unterdessen erhöht London kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde den Druck auf die EU weiter stark. Der britische Chef-Unterhändler David Frost forderte von Brüssel «mehr Realismus». «Wir reden jetzt seit sechs Monaten und können es uns nicht mehr leisten, über ausgetretenes Terrain zu gehen», teilte Frost anlässlich der achten Verhandlungsrunde mit der EU mit. Die Gespräche mit EU-Unterhändler Michel Barnier sollten am Dienstagnachmittag in London starten.

«Wir müssen Fortschritte in dieser Woche machen, wenn wir noch rechtzeitig eine Einigung finden wollen», forderte Frost. Die EU müsse bei den Verhandlungen anerkennen, dass Großbritannien ein souveräner Staat ist. Bereits zuvor hatte London den Ton deutlich verschärft; beide Seiten überzogen sich daraufhin mit Vorwürfen.

Nach einem Bericht des «Telegraph» könnte es sogar noch heftiger kommen: Demnach will Premierminister Boris Johnson am Dienstag verkünden, dass das Brexit-Abkommen «widersprüchlich» sei und neu geschrieben werden müsse. Ein Regierungssprecher wollte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Bericht zunächst nicht kommentieren. Bereits zuvor hatte die «Financial Times» geschrieben, dass London das schon gültige Austrittsabkommen teilweise in Frage stellen würde.

In den bisherigen Verhandlungen hatte es kaum Fortschritte gegeben. Vor der neuen Gesprächsrunde hatte London die EU brüskiert, auch indem Johnson Brüssel eine Frist für eine Einigung bis 15. Oktober setzte und nahelegte, London könne auf ein Abkommen auch gut verzichten.

«Die klare Erwartungshaltung ist, dass die Vereinbarungen im Austrittsabkommen respektiert werden - ohne jede weitere Diskussion und ohne Nachverhandlungen der britischen Seite», sagte Weber. «Es geht um die fundamentale Frage, ob man sich auf internationale Vereinbarungen verlassen kann.»

Großbritannien ist zwar bereits Ende Januar aus der EU ausgetreten, aber noch bis Jahresende Mitglied im Binnenmarkt. Verhandelt wird über einen Handelspakt für die Zeit danach. Gelingt kein Vertrag, könnte es Anfang 2021 zum harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen kommen.

Besonders strittig sind Themen wie Fischerei, Regeln zur Wirtschaftsförderung oder Strafverfolgung. Die EU pocht auf gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Umwelt- und Sozialstandards sowie staatlichen Subventionen. Großbritannien wehrt sich gegen jede Einschränkung, diese Regeln selbst zu bestimmen.

Die Chancen auf Einigung stehen aus Webers Sicht schlecht. «Es ist sehr ernst», sagte der CSU-Vizechef. «Die Briten werden spüren, wenn eine von Ideologie getriebene Politik gemacht wird.» Und er fügte hinzu: «Großbritannien wird wirtschaftlich, zusätzlich zu den Corona-Rückschlägen, einen Preis zahlen, und den werden die Menschen spüren.» Gleichwohl bleibe es bei der ausgestreckten Hand: Die EU wolle ein Abkommen und sei zum Kompromiss bereit.

