„Es droht ein Kampf in mehreren Akten"

Berlin -

Von Claudia Kramer-Santel

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, warnt nach dem Wahltag in den USA vor einem „Kampf in mehreren Akten“. Sollte Donald Trump erneut gewählt werden, wäre Deutschland „enorm gefordert“. Sollte es so kommen, „muss unsere Antwort darin bestehen, das Verhältnis zu stabilisieren - und dann sehr schnell eine eigene neue Politik zu entwickeln“, sagte er zur Zukunft der transatlantischen Beziehungen im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel.