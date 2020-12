Die Union käme wie in der Vorwoche auf 35 Prozent, die Grünen unverändert auf 19 Prozent, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Linke verliert demnach einen Prozentpunkt und bekäme nun 7 Prozent, die AfD wie in der Vorwoche 10 Prozent und die FDP 7.

