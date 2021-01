Drohende Verlängerung: Lockdown bis Ostern?

Geht’s noch?

Nein, so geht das nicht. Der verlängerte und verschärfte Lockdown ist gerade 24 Stunden in Kraft, da schwadronieren sie bereits über eine neuerliche Verlängerung, über noch viele zusätzliche harte ­Wochen und Maßnahmen bis Ostern. Ja, man möchte mit den politischen Entscheidungsträgern in diesen Monaten der Pandemie gewiss nicht tauschen; geradezu fatal aber wäre es, wenn diese Politik das Vertrauen der Menschen in ihr Krisenmanagement leichtfertig aufs Spiel setzt.

Und diese Gefahr besteht: Die quasi Erlösung verheißende Impfstoffbeschaffung an die EU abgetreten – und damit verstolpert, versemmelt, was auch immer. Dem Einzelhandel die umsatzstärksten Wochen genommen – aber die versprochene finanzielle Hilfe fließt nicht. Statt­dessen verschärfen sie die Beihilfe-Bedingungen. Der Handel droht an der Winterware zu ersticken. Was wird aus unseren Innenstädten, wenn die Geschäfte sterben?

Drei Wochen Lockdown liegen noch vor uns – und damit das bange Warten auf seine Wirksamkeit. Die Politik spricht oft und gern von der Notwendigkeit einer nationalen Kraftanstrengung. Die Entwicklung differenzierter Reaktions-Strategien könnte auch darunterfallen.

von Norbert Tiemann