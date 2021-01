Kurz vor dem online abgehaltenen CDU-Parteitag am Freitag und am Samstag sammeln sich innerhalb der Partei die Unterstützer für die drei Kandidaten. Dabei zeichnet sich ab, dass in den vergangenen Wochen die Zahl der möglichen Unterstützer für Armin Laschet deutlich gestiegen ist.

Vor allem aus dem nordrhein-westfälischen CDU-Verband – er stellt 298 der 1001 stimmberechtigten Delegierten – kann Laschet mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Auch aus dem Münsterland (40 Stimmen) erfährt der amtierendende Ministerpräsident sehr viel Unterstützung. Offen äußern sich vor dem Online-Votum allerdings nur wenige.

Zuletzt hatten alle Kandidaten – neben Laschet treten Friedrich Merz und Norbert Röttgen an – ihren parteiinternen Wahlkampf forciert. Dabei zeichnet sich ab, dass Laschet auf einen Großteil der Stimmen der Delegierten aus Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein hoffen darf.