Was für Armin Laschet spricht: Er eint, statt zu spalten

Über Armin Laschet gehen die Meinungen in der CDU auseinandergehen – aber er spaltet nicht. Im Gegenteil: Er hat ein Händchen dafür, ein Team so zusammenzustellen, dass vieles gelingt, weniges knirscht. Fast laut- und reibungslos verwaltet der Aachener die Koalition mit der FDP in Düsseldorf. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie beim Rückblick auf Vor-Vorgänger Jürgen Rüttgers klar wird. Die FDP ist zwar traditionell der (Traum-) Partner vieler CDUler, in der Realität ließ es sich mit den selbstbewussten Liberalen aber keineswegs immer leicht regieren – wenn sie überhaupt wollten.

Das CDU-Dilemma: Will die Partei Wahlen gewinnen, dann darf sie die Merkel-Mitte nicht mit einem konservativen Schwenk verprellen. Will die Union sich aber nicht spalten, so muss sie den enttäuschten Konservativen wieder stärker Stimme geben.

Laschet kann Meinungen zusammenführen, Menschen einbinden: So hebt der Merkel-Mann mal eben den dezidiert konservativ auftretenden Merkel-Kritiker Spahn aufs Tandem – auf den hinteren Sattel, nicht den am Lenker.