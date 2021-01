Am 27. Januar 1945 wurden die Tore der Hölle geöffnet“, so hat es Israels Präsident Reuven Rivlin genau 75 Jahre nach der Befreiung formuliert. Als Soldaten der Roten Armee an jenem 27. Januar 1945 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau eintrafen, befreiten sie 7500 Häftlinge, die noch lebten. Sie fanden die Leichen jener, die die SS noch kurz vor ihrem Abzug ermordet hatte.