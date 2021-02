Norbert Röttgen: „Ein machtpolitisches Projekt Putins“

Wohin steuern die transatlantischen Beziehungen? Wie geht es mit der von den USA – auch von Joe Biden – kritisch gesehenen Gaspipeline Nord Stream 2 weiter? Und welche Erwartungen gibt es an den Auftritt von Joe Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Mit Norbert Röttgen ( CDU ), dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag , sprach darüber unser Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel .

Das Thema Nord Stream 2 spaltet die ansonsten geschlossene Reaktion des Westens und Deutschlands auf die russische Aggressionspolitik. Was sollte man da tun?

Röttgen: Die Mehrheit der Europäer und die Amerikaner sehen in der Ostseepipeline Nord Stream 2 kein wirtschaftliches, sondern ein machtpolitisches Projekt Putins. Denn für die Erdgasversorgung Deutschlands wären selbst bei steigendem Bedarf bereits genug Leitungen im Betrieb. Mit einer zusätzlichen Leitung durch die Ostsee kann Russland den Ukrainern und Balten den Hahn abdrehen. Ich schlage deshalb ein Verhandlungsmoratorium für den Bau von Nord Stream 2 vor. Danach soll eine Pause bei den Bauarbeiten genutzt werden, um eine internationale Vereinbarung über den Betrieb zu treffen. Diese zielt darauf ab, dass Russland die Pipeline bauen darf, sich aber international rechtsverbindlich verpflichtet, die Pipeline nicht als geopolitische Waffe gegen unsere zentral- und osteuropäischen Partner einsetzen.

Was sagen Sie zu Berichten über einen versuchten Deal von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Donald Trump mit einer Milliarde Dollar beim Thema Nord Stream zu beruhigen?

Röttgen:Der versuchte Deal war völlig daneben, und zwar in jeder Hinsicht. Das Angebot zeigt, dass die SPD klimapolitisch nichts verstanden hat. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen und nicht noch mehr davon beziehen. Hinzu kommt, dass amerikanisches Flüssiggas nicht wettbewerbsfähig ist – es ist teuer. Energiepolitisch ist das verschwendetes Geld, denn wir brauchen das zusätzliche Gas nicht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass unser Gasbedarf nicht steigen, sondern sinken wird und muss. Das Angebot ist auch außenpolitisch ein Fehlurteil. Den Amerikanern geht es vor allem um die geostrategische Bedeutung von Nord Stream 2 als politische Waffe. Es ist schon erstaunlich, mit welcher irrationalen Verbissenheit die SPD dieses Projekt vorantreibt.

Auch der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Jo Biden, wird US-Interessen vertreten – wenn auch in einem anderen Tonfall. Was erwarten Sie von seiner Rede am heutigen Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz?

Röttgen: Joe Biden und seine Administration wollen mit Europa und uns Deutschen als wirkliche Partner zusammenarbeiten. Das heißt aber nicht, dass sie in der Sache von ihren Positionen abkehren werden. Das betrifft Nord Stream 2, den Umgang mit China und die Verteidigungsausgaben innerhalb der Nato. Die USA können und wollen nicht mehr alles alleine machen und erwarten von uns einen größeren Einsatz. Ich denke, das wird Biden freundlich, aber bestimmt auch am Freitag betonen. Die Frage ist also: Sind wir bereit, als Partner mit den Vereinigten Staaten in eine echte Arbeitsbeziehung zu treten, weil wir glauben, dadurch unsere Sicherheit und unsere Interessen am besten gewährleisten zu können?