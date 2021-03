Münster -

Von Claudia Kramer-Santel

Er wird wohl erneut Ministerpräsident in den Niederlanden. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Mark Rutte? Und was sagt uns die Wahl über die Lage in unserem Nachbarland? Experte Friso Wielenga, Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien in Münster weiß die Antworten...