Sigrid Kaag flippte aus, als am Mittwochabend die ersten Prognosen auf dem Bildschirm erschienen: Der Spitzenkandidatin der linksliberalen Partei Democraten 66 sollte ein regelrechter Coup gelungen sein: 27 der 150 Sitze im niederländischen Parlament, ein Plus von acht. Kein Wunder, dass Kaag auf dem Tisch tanzte. Leichte Ernüchterung am Donnerstag: Nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen lag die Partei bei 24 Sitzen. So oder so: Die populäre Politikerin Kaag wird sich ihren Wunsch, erste Ministerpräsidentin des Landes zu werden, wohl nicht erfüllen können. Denn die Partei von Amtsinhaber Mark Rutte, die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD), schnitt noch besser ab. Sie gewann zwei Sitze und kommt auf 35.