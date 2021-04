Die CDU-Politikerin aus Brochterbeck bekennt sich im Gespräch mit un­serem Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel klar zu CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union: Er verfüge „über einen sehr guten, von Grundüberzeugungen getragenen politischen Kompass und steht für Verlässlichkeit“, so die Ministerin. Frau Ministerin, in der Union ist ja einiges los. Wie nehmen Sie die Debatte wahr – und wer ist Ihr ­Favorit bei der K-Frage? Karliczek: Es ist gut, wenn sich mit Armin Laschet und Markus Söder zwei sehr profilierte Politiker um die Kanzlerkandidatur bewerben. Ich habe mich auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag für Armin Laschet ausgesprochen. Ich kenne ihn schon lange. Armin Laschet verfügt über einen sehr guten von Grundüberzeugungen getragenen politischen Kompass und steht für Verlässlichkeit. Er führt die Landesregierung hervorragend. Dass die Diskussionen um die K-Frage nicht einfach werden, wenn zwei Kandidaten im Rennen sind, war von Anfang an klar. Es ist nun wichtig, dass Markus Söder und Armin Laschet eine ­einvernehmliche Lösung finden. Viele Studierende beklagen im dritten Corona-Semester emotionale und finanzielle Probleme . . . Karliczek: Die emotionalen Probleme der Studierenden werden mit der Dauer der Pandemie immer größer. Darum müssen wir uns mehr kümmern. Allein in der kleinen Studentenwohnung zu sitzen, ist für viele schwierig – gerade über eine lange Zeit. Wir haben aber zum Glück nicht feststellen können, dass die Zahl der Studienabbrüche gestiegen ist.