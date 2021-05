Was bedeutet neuer Antisemitismus? „Der sichtbare Antisemitismus unter Zugewanderten ist geradezu prototypisch für das, was in der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte mittlerweile als neuer Antisemitismus gilt“, erläutert Professor Dr. Oliver Hidalgo (Universität Münster). In dieser Hinsicht würden traditionelle antisemitische Ressentiments und Verschwörungsmythen verstärkt auf den Staat Israel projiziert, so der Politikwissenschaftler. Wo endet Israelkritik, wo beginnt Antisemitismus?