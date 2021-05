Münster -

Von Stefan Biestmann

In den vergangenen mehr als 20 Jahren gaben viele Politiker in Berlin den Ton an, die zuvor in Niedersachsen Karriere gemacht hatten. Doch heute stellt sich mit Blick auf Berlin gerade in der CDU und in der SPD die Frage: Wo sind die Niedersachsen? Eine Bestandsaufnahme.