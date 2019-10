BVB, Hertha & Co.: Kaum Überraschungen, aber viele Krimis

DFB-Pokal am Mittwoch

Sechs Bundesligisten erreichen am Mittwochabend das Achtelfinale im DFB-Pokal. Am längsten zittern muss die Hertha. Lucien Favre atmet durch. In Verl und Kaiserslautern wird gefeiert.