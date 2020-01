Die Kaserne liegt am Stadtrand von Germersheim in Rheinland-Pfalz, rund 40 km südwestlich von Mannheim und Heidelberg. Vom Frankfurter Flughafen sind es rund eineinhalb Stunden Fahrt. Den Transport übernimmt das Deutsche Rote Kreuz (DRK). In der Kaserne ist ein eigenes Gebäude für die Menschen vorgesehen, das nach Bundeswehrangaben erst kürzlich renoviert wurde und neu bezogen wird.

Die Betroffenen sollen voneinander getrennt in Einzelzimmern «mit Nasszelle» untergebracht werden und müssen für die Zeit der Quarantäne dort auch bleiben. Die Familien würden aber nicht auseinander gerissen, hieß es am Freitag. Kontakte nach außen werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums «auf ein Minimum reduziert». Voraussichtlich werde es aber Besuchszeiten geben. Die Besucher müssten dabei Hygienemaßnahmen einhalten. Materialien wie Schutzmasken würden zur Verfügung gestellt.

Um die Betreuung vor Ort und regelmäßige Screenings sollen sich rund 30 DRK-Freiwillige kümmern. «Der Gesundheitszustand wird täglich erfasst und es wird Fieber gemessen», hieß es vom Gesundheitsministerium. Das DRK stellt nach eigenen Angaben zudem eine «mobile Gesundheitsstation» und einen speziell für den Infektionsschutz ausgerüsteten Krankenwagen zur Verfügung. Die Bundeswehr kümmert sich um die Verpflegung.