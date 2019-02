Welche Lebens­umstände machen glücklich? Zufriedenheitsforscher haben verschiedene Glücksformeln entwickelt. Eine davon stammt von Jan Delhey , Professor an der Universität Magdeburg : Glück = 1/3 Haben + 1/3 Lieben + 1/3 Sein. Der Soziologe sagt, dass Menschen dann glücklich sind, wenn sie ausreichend Geld zur Existenzsicherung, liebevolle Beziehungen und nicht zuletzt einen Sinn im Leben haben. Je reicher ein Land ist, desto mehr zählen das Lieben und das Sein. Lieben steht dabei für Sozialbeziehungen, Sein für eine aktive, sinnerfüllte Lebensgestaltung.

Reiche Gesellschaften sind tendenziell glücklicher als ­arme, schreibt der Soziologe in seinem Artikel „Haben, Lieben, Sein – Was ist dem Glück förderlich?“. Denn Einkommen und Besitz bieten Sicherheit und erweitern den Möglichkeitsraum. Arbeitslosigkeit hingegen gehe mit weniger sozialen Bindungen und weniger Wertschätzung einher. Für das Glücksniveau einer Gesellschaft ist zudem ein geringer Unterschied zwischen Arm und Reich zuträglich. Auch eine ausgeprägte Rechtsstaatlichkeit, eine weitgehend realisierte Geschlechtergleichheit, sozialer Zusammenhalt und Toleranz wirken sich positiv aus. Zwei Drittel bis drei Viertel der internationalen Unterschiede in der Lebenszufriedenheit lassen sich dem Forscher zufolge anhand dieser Merkmale erklären.

Auf der persönlichen Ebene machen Sozialbeziehungen und Unterstützungsnetzwerke glücklich, allen voran die feste Partnerschaft, schreibt Delhey. Die Harvard Study of Adult Development bestätigt dies: Beziehungen machten Studienteilnehmer glücklicher und gesünder, Einsamkeit dagegen verkürzte das Leben. Eine wichtige Erkenntnis dabei: Nicht die Zahl der Freunde, sondern die Güte der sozialen Beziehungen sei ausschlagbebend.

Tag des Glücks: Was Münsteraner glücklich macht 1/12 Stephan Schlegelmilch: „Richtiges Glück hatte ich lange nicht mehr – eher Sorgen. Aber wenn andere lachen, macht mich das glücklich.“ Foto: Susanna Jaworski

Gertrud Elias: „Für mich bedeutet Glück, etwas besonders Gutes zu essen zu haben!“ Foto: Susanna Jaworski

Jana Völker: „Was Glück für mich bedeutet? Mein Kind. Mein Baby macht mich glücklich.“ Foto: Susanna Jaworski

Marie Piontek: „Glück ist, meine Freunde um mich zu haben, ausgeglichen zu sein – und zusammen gutes Essen zu genießen.“ Foto: Susanna Jaworski

Florian Schmidt: „Satt zu sein und nicht hungern zu müssen. Keine Angst haben zu müssen. Menschen zu haben, die einen lieben.“ Foto: Susanna Jaworski

Julian Steier: „Glück bedeutet vor allem, Ziele zu erreichen. Es ist schön, das zu verwirklichen, was man sich vorgenommen hat.“ Foto: Susanna Jaworski

Patricia Baumgartner: „Wenn ich in drei Wochen meine Prüfung zur Arzthelferin bestehe, dann werde ich überglücklich sein.“ Foto: Susanna Jaworski

Timo Bedi: „Für mich bedeutet Glück, bei meiner Familie zu sein.“ Foto: Susanna Jaworski

Bilal Ahmad: „Glück spüre ich dann, wenn ich bei meiner Familie bin. Und wenn ich alles habe, was ich mir wünsche.“ Foto: Susanna Jaworski

Bene Eiche: „Glück? Das ist, wenn man kein Unglück hat. Oder, wenn man ganz unerwartet einfach mal einen Pasch würfelt.“ Foto: Susanna Jaworski

Thomas Lau: „Mit Menschen zusammen zu sein, die ich liebe und die mir viel bedeuten.“ Foto: Susanna Jaworski

Renate Tiggels: „Glück bedeutet für mich, dass alle Menschen gesund und froh sind. Wenn es allen gut geht, bin ich glücklich.“ Foto: Susanna Jaworski

Für den Glücksforscher Ed Diener kommt zum Glücklichsein noch eine Prise Spiritualität hinzu. Er versteht darunter den Glauben daran, Teil eines sinnvollen, großen Ganzen zu sein. Das könne der Glaube an Gott, an andere Mächte oder die Verbundenheit zur Natur sein.

Weitere Glücksrezepte:

Der Rausch der Ferne

Ich hasse Kofferpacken. Doch es führt kein Weg drum herum, wenn es auf Reisen geht. Vor jeder Tour quäle ich mich damit, die richtigen Dinge für das jeweilige Ziel einzupacken. Jedes Mal denke ich: Warum machst du das eigentlich? Bleib doch einfach zu Hause. Doch das widerwillige Gefühl ist wie weggeblasen, sobald ich unterwegs bin. Wenn abends vor einem lodernden Kamin (England) oder beim fantastischen Sonnenuntergang (Myanmar) der Tag zu Ende geht, überfällt einen das Glück, die unglaubliche Vielfalt dieses Planeten entdecken zu dürfen. Und während man so am Strand entlangspaziert (Norderney) oder auf die glitzernden Lichter von Manhattan schaut (Empire State Building), lässt es sich herrlich Pläne für den nächsten Trip schmieden. Bis zum Kofferpacken . . .

Stefanie Meier

Unvergessen:Sonnenuntergang am Goldenen Felsen in Myanmar. Foto: Stefanie Meier

Süße Illusionen

Es wäre ja auch zu schön gewesen: Einen Riegel Schokolade essen, zur Sicherheit auch noch eine Banane und ein paar Datteln und Feigen – und schon ist man der glücklichste Mensch der Welt. Eine wunderbare Vorstellung, die leider ins Reich der Illusionen gehört.

Schokolade verfügt zwar ebenso wie Bananen, Datteln und Feigen über den Eiweißbaustein Tryptophan, der eine Vorstufe des nachweislich die Stimmung hebenden Botenstoffes Serotonin ist – aber damit hat es sich auch schon. „Über die Nahrung verabreichtes Serotonin kann im Gehirn nicht die Bluthirnschranke überwinden“, erklärt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Dass wir uns dennoch wohlfühlen, wenn Schokolade zart auf unserer Zunge schmilzt, hat einen anderen Grund: „Süßes als angenehm zu empfinden, ist uns einfach angeboren.“

Annegret Schwegmann

Bedauerlicher Irrtum: Schokolade macht nicht glücklich. Foto: colourbox.de

Laufend Glück

Ach was, Glück beim (Ausdauer-)Laufen. Dieses Hochgefühl behält man sich doch für die wirklich großen Lebensmomente vor. Manche, die nicht genug bekommen können vom Dauerlauf, der dauert und dauert, stundenlang, beantworten die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihres Tuns oft mit einem Glücksgefühl, das sie überkommt, wenn sie ihre Kilometer „abreißen“. – Was belegbar ist: Bei positivem Stress, der den Körper zu hoch- und Höchstleistungen anregt, werden unter anderem zwei Hormone ausgeschüttet: Noradrenalin und Dopamin. Diese können Glücksgefühle auslösen. So weit die Füße tragen, so gut die Theorie. Wohlbefinden trifft die Angelegenheit schon eher. Schon mal probiert? Morgens in aller Frühe der aufgehenden Sonne entgegenzujoggen – wenn sich Nebelfelder auf den Wiesen ringsum langsam auflösen und Gedanken einfach kreisen können. Und zwar nicht nur darum, wie weit es noch bis nach Hause ist.

Mirko Heuping