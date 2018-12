Mit „erhöhtem Verkehrsaufkommen“ geht es nach einer Prognose des Auto­mobilclubs ACE am Donnerstag (20.12.) los. Am Freitag dann sieht der Konkurrenzverband ADAC die deutschen (Fern-)Straßen schon an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Vor allem die großen Nord-Süd-Verbindungen wie A 1, A 3, A 7 und A 9 sind betroffen. Das setzt sich im Ausland aller Voraussetzung nach auf den Fernstraßen in die Wintersportgebiete fort.

Am Samstag ebbt der Fernreiseverkehr vermutlich nur um Nuancen ab – allerdings rechnen dann beide Autoclubs mit verstopften Innenstädten und dichtem Verkehr rund um die Ballungsräume. Dafür sorgt der letzte Einkaufssamstag vor Weihnachten.

Verstopfte Autobahnen Richtung Süden wird es auch am Wochenende vor Silvester geben. Dann kreuzen sich die Staus – große Rückreisewellen werden für den zweiten Weihnachtstag, den Samstag vor Silvester und den 5. Januar erwartet.

Keine Vorhersage für Schnee & Eis

Voll wird es auch auf den Flughäfen. Der größte Airport in NRW, Düsseldorf, rechnet mit 8600 Starts und Landungen und fast einer Million Passagieren allein in den Ferien.

Immerhin müssen Autofahrer nicht mit zusätzlichen Behinderungen durch Schnee und Eis rechnen. Auf absehbare Zeit – also bis weit in die kommende Woche hinein – „bleibt es windig, mild und feucht“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Weiße Weihnachten sind im Münsterland ein bloßer Traum.

Wer sich vom Schnee verzaubern lassen will, muss es mindestens bis in die Hochlagen der Mittelgebirge, besser noch bis in die Alpen schaffen. Allerdings re­gi­s­trie­ren Wintersportler auch dort nach der bitterkalten Vorwoche gerade typisches Weihnachts-Tauwetter.