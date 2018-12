Die Qual der Wahl

Die Umweltverbände sind sich einig: Viele Probleme auf der Welt ließen sich lösen, würden wir doch einfach auf Fleisch verzichten, oder unseren Konsum zumindest reduzieren. 77 Prozent der weltweiten Agrarflächen werden genutzt, um tierische Produkte wie Fleisch oder Milch zu produzieren – mit Folgen für Atmosphäre, Boden und auch für die menschliche Gesundheit.

Viele Menschen suchen bereits nach Alternativen, ernähren sich, wenn nicht gleich vegetarisch, dann doch zumindest bewusster. Bio, regional und saisonal sollte er sein, der Einkaufskorb. Doch auch Biolebensmittel sind oftmals in Plastik eingeschweißt – und sorgen so für unnötigen Verpackungsmüll. Die rund 230 Kilogramm Verpackungsmüll die jeder Deutsche im Jahr produziert, bestehen zum Großteil aus Lebensmittelverpackungen.

Allround-Talent: Avocado

Wer nun die Hähnchenkeule aus der Hand legt und die Schweineschnitzel schweren Herzens im Kühlregal liegen lässt, der sucht Alternativen. Auch auf dem Feld der vegetarischen Varianten aber steckt der Teufel im Detail. Die Avocado etwa ist in Deutschland schwer im Kommen. Wem zum Frühstück schon einmal eine Avocado-Schnitte mit pochiertem Ei serviert wurde, der weiß warum. Entsprechend zubereitet schmeckt sie nicht nur lecker, sondern ist dank der ungesättigten Fettsäuren und Vitamine auch noch gesund. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass der Import an Avocados von 27 915 Tonnen im Jahr 2010 auf 72 710 Tonnen im Jahr 2017 angewachsen ist. Unter Öko-Hipstern und besonders Gesundheitsbewussten genießt sie den Ruf eines Allround-Talents.

Fahrradtrends 2019 1/12 Das Fahrrad ist oft das beste Verkehrsmittel in der Stadt, das muss man nicht mehr erklären. Ebenso wenig, wie sehr das E-Bike die Entwicklung der Räder gehörig anschiebt - von schicken Designs über neue Unterstützungsautomatiken bis zu recycelten Gepäcktaschen gibt es eine Vielzahl an Neuerungen. Foto: pd-f

Egal, ob E-Bike oder normales Fahrrad, ein Helm bietet Sicherheit im Straßenverkehr. Neuartige Helme bieten besondere Aerodynamik und Belüftung. Foto: pd-f

Reiseräder werden jetzt oft elektrifiziert angeboten und stecken so die Ziele neu. Dazu gibt’s reichlich Zubehör, für Touren mit Motor und solche ohne. Foto: pd-f

Roadtrips mit dem E-Reiserad werden immer beliebter. Foto: pd-f

Sportliche Touren auf Straßen und Feldwegen machen so noch mehr Spaß. Foto: pd-f

Selbst große Hunde können mitfahren - dank des Fahrradanhängers im XL-Format. Foto: pd-f

Fahrräder werden technisch immer ausgereifter. So gibt es mittlerweile zum Beispiel Fernlicht für Fahrräder oder schlüssellose Schlösser, die sich per App öffnen lassen. Foto: pd-f

Dank des neuen „Airless“-Systems muss man sich um den Reifen neuerdings gar keine Gedanken mehr machen. Denn da ein Polyurethan-Einsatz den Luftschlauch ersetzt, ist ein Platten unmöglich. Foto: pd-f

Falträder sind schon länger bekannt - durch neue technische Entwicklungen können sogar hier E-Motoren integriert werden. Foto: pd-f

Ein wahrer Grenzgänger zwischen den Kategorien Fahrrad und Kraftfahrzeug ist dieses S-Pedelec-Liegedreirad. Als mehrspuriges Leichtkraftrad muss es neuerdings gesetzlich mit einem Blinker, einer Hupe und einem Ölstand-Kontrollanzeiger für Bremsflüssigkeit ausgestattet sein. Zudem braucht man Helm und Führerschein – und das Rad ein Versicherungskennzeichen. Foto: pd-f

Früh übt sich, wer ein echter Mountainbiker werden will. Deshalb sollte man Kinder bereits richtig an den Sport heranführen. Dafür gibt es Mountainbikes, die gezielt für Kinder und Jugendliche entwickelt werden. Foto: pd-f

Und auch beim Mountainbike rückt eine Frage immer mehr in den Fokus: mit oder ohne E? Selbst MTB-Profis nutzen mittlerweile voller Begeisterung die elektrifizierten Räder im Training. Auch erste Wettkämpfe speziell für E-Mountainbikes sind im Kommen. Foto: pd-f

Zarte Risse bekommt ihr Image allerdings, wenn man sich ihre Umweltbilanz ansieht. Um es kurz zu machen: Der Nachteil einer Avocado liegt darin, dass sie ein Klima braucht, das man von Mitteleuropa aus nur mit dem Flugzeug erreichen kann. Ihre fachgerechte Aufzucht benötigt zudem mehr als 1000 Liter Wasser (pro Kilogramm); die Großplantagen in Herkunftsländern wie Chile oder Mexiko haben ganze Landstriche trockengelegt. Hinzu kommt der Energiebedarf für Transport, Kühlkette und Reifekammern.

Auch der Jutebeutel ist nicht die beste Lösung

Prominentestes Beispiel für einen fehlgeleiteten Versuch nachhaltigen Konsums ist der Jutebeutel. Natürlich ist es ein großer Erfolg, dass das Ende der Plastiktüte vielerorts eingeläutet wurde. Nur ist auch die Alternative nicht immer ökologisch unbedenklich: Die Federal Laboratories for Material Testing and Research der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich haben herausgefunden, dass bei der Herstellung einer Papiertüte etwa 60 Gramm Kohlendioxid ausgestoßen werden, bei einer Plastiktüte etwa 120 Gramm und bei einer Baumwolltasche 1700 Gramm. Hinzu kommen der Wasser- und Energieverbrauch im Produktionsprozess.

Fürs Gewissen lieber Mehrweg - oder? - Öko-Streit um Flaschen 1/9 Wer zu „Mehrweg“ greift und damit zu wiederbefüllbaren Flaschen, der tut, was das Umweltbundesamt und Umweltverbände empfehlen. Aber ist das überhaupt noch richtig? Foto: Sebastian Kahnert

Lieber öfter nutzen als nur einmal - wer bezweifelt diesen Grundsatz? Zweifel meldet der Bund Getränkeverpackungen der Zukunft an, hinter dem unter anderem die Discounter Aldi und Lidl, aber auch der Energy-Drink-Hersteller Red Bull stehen - also Firmen, die auf Einwegflaschen und -dosen setzen. Das Bündnis fordert eine neue Ökobilanz von Getränkeverpackungen, die nach strengen Kriterien die Vor- und Nachteile verschiedener Flaschen, Dosen, Beutel und Kartons für die Umwelt miteinander vergleicht. Foto: A3508 Rolf Vennenbernd

Wie argumentieren die Kritiker? Die Daten, auf denen die bisherigen Empfehlungen beruhten, seien zehn Jahre alt oder älter, sagt Benedikt Kauertz vom Institut für Energie- und Umweltforschung Ifeu. Es habe sich aber viel getan - bei Herstellung und Vertrieb, aber auch bei den Wegen, Auswirkungen auf die Umwelt zu berechnen. Dazu gehört etwa der Verbrauch von Wasser und anderen Rohstoffen, Fläche und Strom bei der Herstellung. Auch der Transportweg samt Treibhausgas-Ausstoß zählt zur gesamten Ökobilanz. Kauertz argumentiert, Einwegverpackungen für Getränke seien im Schnitt um 25 Prozent leichter geworden, die Wege kürzer. Foto: Ina Fassbender

Warum ist die Ökobilanz wichtig? Weil darauf Kaufempfehlungen von Umweltschützern beruhen, aber auch politische Regelungen. „Kaufen und benutzen Sie Mehrwegflaschen - am besten aus der Region“, heißt es beim Umweltbundesamt. Und: „Verzichten Sie auf Einwegflaschen und Dosen.“ Bisher sieht die Verpackungsverordnung etwa eine Mehrwegquote von 80 Prozent vor, allerdings ohne Sanktionen. 2019 tritt ein neues Verpackungsgesetz in Kraft, das eine Mehrwegquote von 70 Prozent festschreibt. Foto: Patrick Seeger

Einweg, Mehrweg - wie sieht es da in Deutschland überhaupt aus? Der Mehrweg-Anteil sinkt laut Umweltbundesamt seit Jahren und hat 2016 einen neuen Tiefstand von 42,8 Prozent erreicht. Der Anteil sogenannter ökologisch vorteilhafter Einweg-Getränkeverpackungen - also von Kartons und bestimmten Beuteln - lag bei 1,4 Prozent. Mehrweg-Glasflaschen hatten einen Marktanteil von 29,2 Prozent, während Einweg-Plastikflaschen mit 52,2 Prozent vorn lagen. Dosen hatten einen Anteil von 3,2 Prozent. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Vergrößern Einwegflaschen das Müllproblem in Deutschland? Wie man es nimmt. Wegen der Pfandpflicht landen Flaschen und Dosen vergleichsweise selten im Abfall oder in der Natur, sondern werden meistens zum Recycling zurückgebracht. Laut Bund Getränkeverpackungen der Zukunft werden 99 Prozent der Dosen und 97,9 Prozent der PET-Flaschen recycelt. Foto: Klaus Meyer

Klingt gut - warum empfehlen Umweltschützer trotzdem Mehrweg? Das UBA führt die Abfallhierarchie ins Feld, einen Grundsatz für Gesetze. Demnach ist es am besten, wenn Abfall gar nicht erst anfällt. Dahinter steht die mehrfache Verwendung, Recycling folgt auf Platz drei. „Abfälle zu vermeiden, ist oberste Priorität in der deutschen Abfallgesetzgebung. Dafür ist Mehrweg meist die beste Option. Wer vom Prinzip der Abfallvermeidung abweichen möchte, muss dafür schon sehr gute Gründe haben“, teilt die Behörde mit. So argumentiert auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die immer wieder Mehrweg-Kampagnen macht. Sie fordert sogar eine Klimaschutzabgabe von 20 Cent auf Einweg-Getränkeverpackungen. Foto: Gunnar A. Pier

Was genau wollen die Einweg-Verteidiger? Sie wollen, dass die Ökobilanzen der Getränkeverpackungen auf Basis jüngster Daten neu verglichen werden - von einer neutralen Stelle, am besten im Auftrag der Politik. Kauertz vom Institut Ifeu sagt, für valide Vergleiche fehlten ihm die Zahlen. „Natürlich wird die Mehrweg-Seite kein großes Interesse an einer neuen Ökobilanz haben“, sagt dazu Wolfgang Burgard vom Bund Getränkeverpackungen der Zukunft. Foto: MICHAEL PROBST

Warum gibt es so eine neue Studie nicht? „Dass wir uns dem verschließen, ist Quatsch“, sagt Tobias Bielenstein vom Arbeitskreis Mehrweg. Es habe sich wirklich etwas getan im Einwegbereich, aber bei den Mehrwegflaschen auch. Daher habe sich an der Substanz nichts geändert. Wenn eine neutrale Stelle eine Bilanz erstelle, sei man dafür offen. Dem Recycling-Experten Thomas Fischer von der Umwelthilfe zufolge würde das eine sechsstellige Summe kosten. Wer eine solche Bilanz wolle, der solle sie in Auftrag geben. Früher hat das Umweltbundesamt das selbst getan, sieht sich jetzt aber nicht mehr zuständig: Zu zeigen, dass sich etwas ändern solle, sei „nicht Aufgabe des Umweltbundesamtes, sondern von denjenigen, die mehr Müll produzieren wollen, statt ihn zu vermeiden“, heißt es dort. Foto: Rainer Jensen

Damit sich also der Kauf eines Jute-Beutels oder einer Baumwolltasche lohnt, muss diese mehr als 30 Mal genutzt werden. Vor dem Hintergrund, dass auch eine Plastiktüte mehrfach genutzt werden könnte, ist nicht mehr ge­sichert, dass der Griff zur Textil-Variante ökologisch besser ist. Wenn man dann noch den Umstand bedenkt, dass viele Verbraucher erst an der Kasse von der plötzlichen Notwendigkeit einer Tragehilfe überrascht werden und immer wieder neue Stoffbeutel kaufen, dann ist die Umweltbilanz völlig verhagelt.

Laut Nabu ist der Stoffbeutel nur besser, wenn er auch häufig zum Einsatz kommt. Überraschenderweise sind kleine Polyesterbeutel, die es mittlerweile an vielen Supermarktkassen gibt, die umweltfreundlichste Alternative. Klar ist aber auch: Jede Tüte, die eingespart wird, ist gut für die Umwelt.

Umweltfeind: Kaffee-Kapseln

Über den fragwürdigen Trend des Kapsel-Kaffees ist viel gesagt worden. Nicht nur, dass der Kaffee auf das Pfund hoch­gerechnet wesentlich teurer ist – der Konsum beschert alleine Deutschland jährlich einen Müllberg von 8000 Tonnen Plastik und Aluminium. Dieser könnte zwar dem Recycling­zyklus zugeführt werden, oftmals aber landen die gebrauchten Kapseln im Restmüll.

Gleichwohl ist auch die scheinbar saubere Alternative eines Siebträgers nicht unumwunden zu empfehlen – schließlich ist der Energieaufwand beim Aufheizen enorm und lohnt sich eigentlich erst bei mehreren Tassen. Am umweltschonendsten brüht man den Kaffee in einer Mocca- oder eine Stempelpresskanne auf.

„ In vielen Bereichen des Alltags sagt uns der gesunde Menschenverstand, wie wir uns entscheiden sollen. In vielen Bereichen des Alltags sagt uns der gesunde Menschenverstand, wie wir uns entscheiden sollen. “ Michael Bilharz

Dass wir irgendwann in einer Welt ohne Bücher leben, mag man sich nicht ausmalen, immer mehr Menschen aber greifen heutzutage zum E-Reader. Ökologisch ist das gar nicht so verkehrt, denn beim Buchdruck wird neben Wasser, Holz auch jede Menge Energie verbraucht. Zugegeben muss man beim elektronischen Lesegerät auch die Erze und Mineralien in die Bilanz einberechnen – spätestens ab dem 30. Buch aber kann sich die Anschaffung ökologisch „amortisieren“.

Mais, Kichererbsen, Linsen, Rotkohl – all das gibt es im Supermarkt im Glas oder in der Konservendose. Intuitiv würde man als umweltbewusster Mensch zum Glas greifen – tatsächlich aber stuft das Umweltbundesamt Einwegglas als die umweltschädlichste Verpackung ein. Der Grund: Das Einschmelzen ist ungemein energieintensiv. Ernüchternd ist allerdings auch der Energie- und Ressourcenverbrauch bei der Konserve, die in der Regel aus Metall ist.

Kein individueller Konsum ist anpassbar

Die Liste der Nachhaltigkeits-Mythen ließe sich beliebig fortführen. Was aber kann der Verbraucher wirklich tun, um sich ökologisch sinnvoll zu verhalten? Verbände nutzen in der Regel folgende Kategorien, um die Umweltverträglichkeit eines Produktes oder einer Dienstleistung zu quantifizieren: Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung, Wasserverbrauch und Landnutzung. Nachgelagert spielen auch Nutzungs- und Entsorgungsaspekte eine Rolle sowie Menschenrechte, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftspraktiken. Es ist offensichtlich: Niemand kann seinen individuellen Konsum nach all diesen Aspekten ausrichten.

„In vielen Bereichen des Alltags sagt uns der gesunde Menschenverstand, wie wir uns entscheiden sollen“, sagt Michael Bilharz aus dem Fachgebiet Nachhaltige Konsumstrukturen des Umweltbundesamtes (UBA). „Der Verbraucher kann nicht die Umwelt-Bilanzen von 100 verschiedenen Produkten im Kopf haben.“ Er ist sich aber sicher: „Dort, wo es uns persönlich wichtig ist, werden wir uns ökologisch sinnvoll verhalten.“ Debatten wie die um die Abschaffung der Plastiktüte seien gleichermaßen wichtig wie symbolgetrieben – wenn sie dazu führen, „dass sie Wegbereiter für eine Kultur des Wiederverwertens sind, wäre das enorm hilfreich“.

Hoher Wasserverbrauch und gerodete Wälder: Die Ökobilanz des ­Kaffees ist nicht berauschend. Foto: colourbox

Ungleich größere Effekte ließen sich ohnehin an anderer Stelle erzielen: „Nutzung erneuerbarer Energien, Investition in ökologische Finanzprodukte, Anschaffung spritsparender Autos und weniger Fernreisen – das sind Handlungsfelder, die einen ungemein größeren Umwelteffekt haben.“ Er mahnt zudem, dass man sich nicht hinter der Komplexität, die das Feld nachhaltiger Konsumentscheidungen mit sich bringt, verstecken dürfe. „Das darf keine Ausrede sein. Viele Menschen beschäftigen sich ja auch damit, wie sie einen Computervirus loswerden. Das ist ungleich schwieriger, als sich nachhaltig zu verhalten“, sagt Bilharz.