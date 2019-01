Stunde der Wintervögel vom 4. bis 6. Januar 2019

Wer weiß, vielleicht hat ja der eine oder die andere unter dem Weihnachtsbaum ein Fernglas gefunden und ist noch etwas unsicher, was er oder sie damit anfangen soll. Nun, dieses Problem kann am ersten Januar-Wochenende gelöst werden. Zur „Stunde der Wintervögel“ kann das Geschenk zeigen, was es kann.

Denn die gefiederten Lebewesen, die zwischen dem 4. und 6. Januar gezählt werden sollen, sind nicht sehr groß – in der Regel zwischen zehn und 25 Zentimeter. Und da sie darüber hinaus oft auch sehr scheu sind, ist ein Beobachtungsplatz in sicherer Entfernung angeraten. Und wer dann den Durchblick hat, identifiziert auch leichter, was sich da in Büschen und auf Bäumen tummelt. Also, ran an die Ferngläser und Ohren gespitzt.

Die Stunde der Wintervögel

Mit einem Fernglas ausgerüstet macht sich am ersten Januar-Wochenende auch Heinz Kowalsky auf seine Tour durch Bergneustadt. Der stellvertretende Landesvorsitzende beim Nabu-NRW und Sprecher des Nabu-Bundesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz dreht diese Runde zweimal im Jahr – jeweils zur Stunde der Garten- und Wintervögel.

Mit Fernglas und Bestimmungsbuch macht das Suchen nach Wintervögeln allen Familienmitgliedern Spaß. Foto: Nabu

634.000 Vögel gesichtet

An der Zählung im Januar vor einem Jahr haben in Nordrhein-Westfalen rund 26 000 Vogelfreundinnen und -freunde teilgenommen und fast 634 000 Vögel gemeldet. Auf die Spitzenplätze flatterten Kohlmeise, Haussperling und Blaumeise.

Bundesweit hatte der Haussperling bei der Zählung im Januar 2018 zahlenmäßig den Schnabel vorn, er wurde im Schnitt 5,5 Mal pro Garten gezählt. Auf den Plätzen folgten Kohl- und Blaumeise. Am meisten verbreitet ist wohl die Kohlmeise, die in 92 Prozent der Gärten zu sehen war.

Spielerisch lernen Für Erwachsene: Erstmals können sich interessierte Vogelfreunde mithilfe des Nabu auf die Stunde der Wintervögel vorbereiten. Der „Vogeltrainer“ ist ein kostenloses elektronisches Lernprogramm im Internet. Ornithologische Laien erfahren dort spielerisch Wissenswertes über 15 häufige Wintergäste. www.vogeltrainer.de Für Kinder: Wenn die Schule wieder begonnen hat, folgt gleich im Anschluss die „Schulstunde der Wintervögel“ vom 7. bis 11. Januar. Federführend ist die Naturschutzjugend (Naju). Auch hier gibt es viel Mitmachaktionen, bei denen Kinder die heimischen Wintervögel und ihre Besonderheiten kennenlernen können. www.naju.de/sdw ...

Wetter im Blick

Heinz Kowalski hat im Vorfeld der Aktion auch das Wetter im Blick. „Wir hoffen auf sonniges Wetter am Zählwochenende, dann sind deutlich mehr Vögel unterwegs. Aber auch das globale Wetter entscheidet mit, wer bei uns am Futterhaus zu Gast ist“, erklärt Heinz Kowalski und berichtet, dass auch in Sibirien der Winter bisher noch keinen Einzug gehalten hat. In der Regel kommen im Winter viele Finken aus den östlichen Regionen der Erde bei uns in Mitteleuropa an.

„Aber erst wenn die einen kalten Hintern kriegen, machen Sie sich auf den Weg“, erklärt Kowalski salopp und weiß, dass derzeit noch eine Seen und Flüsse in den Weiten Sibirien zugefroren sind. Erst wenn es frostig wird, ziehen die gefiederten Freunde gemächlich nach Westen. Immer ein paar hundert Kilometer der Wetterfront voraus. „Alles andere kostet zu viel Kraft“, erklärt der Experte.

Brutzeit lief gut

Doch keine Sorge, es gibt schon was zu sehen. „Immerhin zeigen sich der leuchtend gelb-schwarze Erlenzeisig, der Gimpel und die Wacholderdrossel bereits in unseren Gärten“, so Kowalski.

Eine Zählhilfe erleichtert die Identifizierung der Vögel im Garten. Foto: Nabu

Um die sogenannten Standvögel, also die Vögel, die das ganz Jahr über in Deutschland bleiben, müssen sich die Vogelfreunde trotz des heißen und trockenen Sommers keine Sorgen machen, beruhigt Kowalski. „Die Brutzeit im Frühjahr ist ja gut gelaufen“, blickt er zurück. Auch gab es da noch viele Insekten, Beeren und andere Früchte, um den Vogelnachwuchs erfolgreich aufzuziehen.

Sorge um die Amsel

Sorgen macht sich Kowalski allerdings um die Amsel, er befürchtet, dass deren Bestände im Sommer durch den Usutu-Virus weiter dezimiert wurden.

Foto: NABU

Die „Stunde der Wintervögel“ wird zeigen, ob seine Befürchtung stimmt. Denn nach der Aktion werden die ganzen Ergebnisse gesammelt und mit den Zahlen früherer Jahre verglichen. „Da wir die Aktion jetzt schon fast seit zehn Jahren machen, lassen sich da durchaus Entwicklungen ablesen“, berichtet Kowalski. Im Januar 2018 wurde die Amsel 3,1 Mal pro Garten gezählt und kam in 90 Prozent der teilnehmenden Gärten vor. Mal sehen, was die Zählungen dieses Mal ergibt.

Gefiederte Gäste kennenlernen

Abgesehen von den Daten und Fakten für die Wissenschaftler erfüllt die Aktion des Nabu aber noch einen angenehmen Nebeneffekt. „Die Stunde der Wintervögel ist eine tolle Gelegenheit, bewusst unsere gefiederten Wintergäste kennenzulernen“, sagt Kowalski. Damit die Menschen die gefiederten Wintergäste auch richtig identifzieren, ist neben einem guten Fernglas aber auch wenig Wissen erforderlich – und auch da hilft der Nabu.

Stunde der Wintervögel – so geht es 1. Vögel zählen: Suchen Sich einen guten Beobachtungsplatz im Garten oder auf Balkon. Notieren Sie vom 4. bis 6. Januar innerhalb einer Stunde von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die im Laufe der einer Stunde gleichzeitig zu sehen war. Auf der Internetseite des Nabus gibt es eine Zählhilfe zum Download. 2. Beobachtungen melden: Am 4. Januar wird ein Online-Meldeformular freigeschaltet. Das Ausfüllen am Bildschirm spart Kosten und die Beobachtungen fließen live in die Auswertung ein. Alternativ gibt es im Internet einen Meldebogen zum Ausdrucken. Der wird per Post bis zum 15. Januar geschickt an: Nabu, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin. Auch telefonisch ist die Teilnahme möglich. Unter der kostenlosen Nummer 0800/1157115 werden die Daten am 5. und 6. Januar von 10 bis 18 Uhr entgegengenommen. www.nabu.de/teilnahme ...

Auf seinen Internetseiten finden sich viele Hilfen und Erklärungen, etwa, was den Unterschied zwischen einer Blau- und einer Kohlmeise ausmacht. Und auch wir stellen auf dieser Seite eine kleine Auswahl vor. Da die Vögel im Winter weniger zwitschern als im Sommer, kommt es diesmal mehr auf die Augen als auf die Ohren an. Und wer bisher noch kein Fernglas hat, findet beim Nabu sogar ein paar Tipps für die Anschaffung.