Ein Lied geht um die Welt

Oberndorf am Ufer der Salzach, 24. Dezember 1818: Die Zeit der napoleonischen Wirren ist vorbei, das Land Salzburg ist arm und ausgezehrt, seit zwei Jahren zählt es wieder zu Österreich. Zur nächtlichen Christmette rumpeln die Gemeinde­mitglieder in die Bänke der Schifferkirche St. Nikola, die nur von Wachslichtern erhellt wird. Das Orgelpositiv ist offenbar defekt. So stimmen der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber (1787–1863) und der Hilfspfarrer Joseph Mohr (1792–1848) das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ erstmals an und begleiten es auf der Gitarre. Wie immer, wenn etwas Bedeutsames geschieht, ranken sich später Legenden um den Ursprung.

Entstehungsgeschichte des Liedes

Zu diesem Zeitpunkt ist der Text des Liedes allerdings schon zwei Jahre alt. Aus zwei Urkunden lässt sich die Entstehungsgeschichte recht genau nachvollziehen. Einerseits durch das Dokument „Authentische Veranlassung“ (1854, Stille-Nacht-Archiv, Hallein) und andererseits durch das älteste erhaltene Autograph von Joseph Mohr, das erst im Jahre 1995 in Salzburg gefunden wurde. Die um 1823 entstandene Handschrift stellt das wichtigste Dokument für die Entstehungsgeschichte des Liedes dar.

Historische Niederschrift der „Stillen Nacht“: Sie weist Joseph Mohr als Texter (unten links, 1816) aus und Franz Xaver Gruber (oben rechts) als Schöpfer der Melodie. Foto: Kathrin Gollackner

Folgendes scheint also gesichert: Joseph Mohr verfasste den Text bereits 1816 als Gedicht während seiner pastoralen Arbeit in der Gemeinde Mariapfarr. Er bat Franz Xaver Gruber vor Weihnachten 1818 um die Vertonung des Textes. Gleichzeitig wurden durch den Hinweis rechts oben im Autograph („Melodie von Franz Xaver Gruber“) letzte Zweifel an der Komposition durch Franz Xaver Gruber beseitigt. Und Joseph Mohr war nicht nur Dichter, sondern auch der Initiator für das Lied. Darüber hinaus wirkte er bei der Uraufführung neben Franz Xaver Gruber als Sänger und Gitarrist mit.

„ Die Ergriffenheit derer, die an der Messe teilgenommen haben, war eine echte. Die Ergriffenheit derer, die an der Messe teilgenommen haben, war eine echte. “ Franz Xaver Gruber über die Wirkung des Liedes

Von Franz Xaver Gruber ist das sinngemäße Zitat überliefert: „Die Ergriffenheit derer, die an der Messe teilgenommen haben, war eine echte.“ Das Lied schlägt also richtig ein und verbreitet sich. Bereits zur nächsten Jahrhundertwende hat es die Welt umrundet. Heute wird es in über 300 Sprachen gesungen! „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ zählt zur Identität des Salzburger Landes wie Mozart und die Mozartkugel und findet sich im Gedächtnis der gesamten Welt wieder. Im Jahr 2011 wurde das Lied von der Unesco als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Das Land Salzburg und die Stille-Nacht-Gemeinden haben die Friedensbotschaft des Liedes ins Zentrum des ablaufenden Gedenkjahres 2018 gestellt. Kulturveranstaltungen und Sonderschauen greifen die Geschichte und die Sehnsucht nach Frieden auf und sollen ermuntern, die Botschaft von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ weiter in die Welt zu tragen.

Die kulturelle Erinnerungseinheit

Neun Ausstellungs- und Erinnerungsorte – Salzburg, Oberndorf (Museumsneubau 2016), Hallein, Hochburg-Ach in Oberösterreich, Arnsdorf/Lamprechtshausen, Maria­pfarr, Hintersee, Wagrain und Fügen im Zillertal – haben sich zur kulturellen Erinnerungseinheit verbunden. Die Salzburger Landesausstellung „200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht!“ ist noch bis zum 3. Februar 2019 an den genannten Ausstellungsorten zu sehen. Sie zeigt Dokumente, Bilder, Installationen rund um das Lied und seine Verbreitung und fächert weihnachtliches Brauchtum auf.

Foto: WN

Jüngstes Glied in einer Kette von Museen, Denkmälern und Erinnerungsorten ist das Stille-Nacht-Museum in Wagrain, oberhalb von Bischofshofen, das erst 2017 eröffnet wurde. Es befindet sich im Pflegerschlössl am Kurgarten in Wagrain, im einstigen Amtssitz des fürsterzbischöflichen Pflegers, im Münsterland würde man „Droste“ sagen. Das für 2,4 Millionen Euro sanierte und zum Museum verwandelte Haus, barrierefrei und mit einem funktionalen Veranstaltungszen­trum von Architekt Ulrich Stöckl versehen, schlägt in der Marktgemeinde gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Es liefert eine bestechend schöne neue Nutzung für das Pflegerschlössl, erinnert an den Hilfsgeistlichen Joseph Mohr, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wagrain sozial und segensreich wirkte und dort auf dem Friedhof ruht, und reiht sich prominent ins „Stille Nacht“-Gedenken ein.

200 Jahre nach seiner Uraufführung

Das Pflegerschlössl erwartet den Besucher draußen mit einem Anbau, der nicht nur als Sonderausstellungs- und Trauungsraum vorgesehen ist, sondern als „Vergitterung“ und ästhetische Verzierung den Text des „Stille Nacht“-Liedes in metallenen Versalien bietet. Im Erdgeschoss wird der Gast mit einer digitalen Wandinfo-Tafel zur Geschichte Wagrains, zur Biografie Joseph Mohrs und zur Entstehung des Weihnachtsliedes begrüßt. Ein Lied, das international Widerhall fand, wie digitale Präsentationen zeigen. Auf einer illuminierten Wand sind die ersten Liedzeilen in vielen Sprachen zu lesen. Hörstationen lassen es in zahlreichen Sprachen erklingen. Ein Globus mit korreliertem Digitalstift lädt zur Reise in Metropolen der Welt ein, wie sie sich am Heiligen Abend im Lichterglanz präsentieren. Instrumentalversionen und moderne Kompositionen führen an Hörstationen die eingängige Melodie im alpenländischen Sechsachteltakt weiter. Videoprojektionen entführen im Zeitraffer in die zauberhafte Welt der Berggemeinde Wagrain. Da kommt auch der Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl (1897-1973) zu Wort, dessen Wagrainer Wohnhaus an der nach ihm benannten Straße das zweite museale Standbein des Wagrainer Kulturvereins „Blaues Fenster“ bildet.

In Wagrain und der ganzen Welt wird auch an in diesem Jahr wieder das Lied „Stille Nacht“ 200 Jahre nach seiner Uraufführung mit viel Gefühl erklingen.