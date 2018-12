Berlin (dpa) - Berlin rüstet sich für Silvester: Seit Mittwoch laufen die Aufbauarbeiten für Deutschlands größte Feier ins Jahr 2019 am Brandenburger Tor.

Bühnen würden aufgebaut, Absperrgitter aufgestellt und Betonklötze in Position gebracht, teilte eine Sprecherin der Veranstalter mit.

Für Musik sorgen unter anderem Bonnie Tyler, DJ Bobo, Alice Merton, Nico Santos und Eagle-Eye Cherry. Um Mitternacht soll laut Veranstaltern eine Laser- und Feuerwerksshow das neue Jahr begrüßen.

Bevor sie auf das Gelände können, müssen sich Besucher auch in diesem Jahr starken Sicherheitskontrollen unterziehen. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind verboten. Alkohol gibt es nur an den Ständen. Auch Tiere sind verboten.

Am 31. Dezember werde der Bereich rund um die Partymeile weiträumig gesperrt. 500 bis 800 Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen seien im Einsatz.

Die Berliner Feuerwehr baut an der Partymeile zwei Feuerwachen auf. Fast 1400 haupt- und ehrenamtliche Helfer der Feuerwehr sind in Berlin zur Silvesternacht im Einsatz. Auch die Krankenhäuser bereiten sich auf die brenzligste Nacht des Jahres vor. Im Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn erwartet man ein hohes Patientenaufkommen, teilte eine Sprecherin mit. Dafür stehen in der Silvesternacht und am Neujahrstag acht OP-Säle bereit. In den vergangenen Silvesternächten habe man durchschnittlich 70 Patienten versorgt.