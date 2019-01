„Ich hab das viele Geld gesehen und bin erschrocken", berichtete die Kirchenmitarbeiterin der „Mittelbayerischen Zeitung“ über den erst jetzt öffentlich gemachten Fund vom vergangenen Pfingstsonntag.

Der Umschlag trug demnach die klare Anweisung, das Geld „für Afrika“ zu verwenden. Bevor die anonyme Spende verteilt werden konnte, seien allerdings noch einige Schritte nötig gewesen, berichtete Pfarrer Norbert Große der Zeitung. Die Bischöfliche Finanzkammer habe die Sachlage mit der Rechtsabteilung klären müssen. Die Bank habe ebenfalls Auskunft verlangt - wegen der Vorschriften des Geldwäschegesetzes.

Erst zu Weihnachten habe es die Freigabe für die Auszahlung gegeben. Das Geld sei an eine in Südafrika tätige Nonne, einen Missionar in Sambia, einen in Afrika tätigen Förderkreis und das katholische Hilfswerk Missio geflossen.