Grippewelle breitet sich in Deutschland aus

Lesen bei schlechtem Licht: Ist das schädlich?

Man kennt das ja: ein gemütliches, schummriges Plätzchen, dazu ein Buch oder die Zeitung. Endlich mal in Ruhe lesen. Und dann: Fangen die Augen an zu brennen, sie jucken. Ein kurzes Nickerchen statt unterhaltsamer Lektüre. Liegt es vielleicht am Licht? Unser Redaktionsmitglied Stefan Werding hat Professorin Nicole Eter, Direktorin der Augenklinik des Universitätsklinikums Münster, gefragt.