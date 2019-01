Etliche Verletzte bei Brand in Recklinghausener Krankenhaus

Recklinghausen (dpa) - Bei einem Brand in einem Krankenhausen von Recklinghausen sind in der Nacht zum Freitag etliche Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr war der Brand in einem Patientenzimmer der fünften Etage ausgebrochen.