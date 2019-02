Düsseldorf (dpa) - Im Prozess um das tödliche Gedränge bei der Loveparade will die Staatsanwaltschaft heute erklären, unter welchen Voraussetzungen sie einer Einstellung des Verfahrens zustimmen könnte.

Das Gericht hatte Mitte Januar vorgeschlagen, den Prozess einzustellen - gegen sieben Angeklagte ohne Geldauflage, gegen drei Angeklagte mit Auflage. Nach dem bisherigen Verlauf sei die individuelle Schuld der Angeklagten als gering oder allenfalls mittelschwer anzusehen, hatte das Gericht seinen Vorstoß begründet.

Die Staatsanwaltschaft hatte damals in einer ersten Reaktion eine Einstellung ohne Auflagen als «kaum vorstellbar» bezeichnet. Beobachter rechnen für Dienstag mit deutlichen Hinweisen, ob das Verfahren gegen einen oder mehrere Angeklagte eingestellt wird.

Ein Angeklagter hat allerdings bereits erklärt, dass er eine Einstellung ablehnt. Für ihn kämen nur eine Verurteilung, ein Freispruch oder eine Einstellung wegen Verjährung in Frage. Er wolle sich nicht «damit abfinden, für ein «schnelles Ende» auf die Feststellung seiner Unschuld verzichtet zu haben», teilte dessen Anwalt mit. Sollte er dabei bleiben, wird der Prozess in jedem Fall gegen ihn weitergeführt.

Sollten sich in den anderen neun Fällen Staatsanwaltschaft und Angeklagte einigen, könnten die ersten Verfahren frühestens am Mittwoch eingestellt werden. Am Dienstag ist der 100. Hauptverhandlungstag in dem Mammutprozess, der aus Platzgründen in einer Düsseldorfer Kongresshalle stattfindet.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.