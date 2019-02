Loveparade-Prozess geht mit nur noch drei Angeklagten weiter

Düsseldorf (dpa) - Der Strafprozess um die Katastrophe bei der Loveparade 2010 in Duisburg wird voraussichtlich mit nur noch drei Angeklagten fortgesetzt.

Die sieben anderen Beschuldigten und die Staatsanwaltschaft stimmten einem Vorschlag des Gerichts zu, das Verfahren gegen sie ohne Auflagen einzustellen. Der Vorsitzende Richter Mario Plein deutete an, dass das Gericht schon an diesem Mittwoch formal darüber entscheiden will. Bei einer Einstellung des Verfahrens gilt der Beschuldigte als nicht vorbestraft. Die Unschuldsvermutung gilt fort.

Nebenklage-Anwälte kritisierten die sich abzeichnende Einstellung gegen die sieben Angeklagten. Bei ihnen handelt es sich um die sechs angeklagten Mitarbeiter der Stadt Duisburg sowie einen Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent.

Der Prozess hatte im Dezember 2017 begonnen. Bei der Loveparade im Juli 2010 in Duisburg wurden in einem Gedränge 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und mehr als 650 verletzt. Am Dienstag war der 100. Hauptverhandlungstag in dem Mammutprozess, der aus Platzgründen in einer Düsseldorfer Kongresshalle stattfindet.

Die drei Angeklagten, gegen die weiter verhandelt wird, sind ebenfalls Lopavent-Mitarbeiter. In ihrem Fall hatte das Gericht ebenfalls eine Einstellung vorgeschlagen, allerdings gegen Zahlung von jeweils etwa 10.000 Euro. Allen Angeklagten waren unter anderem fahrlässige Tötung und schwere Planungsfehler vorgeworfen worden.

Die drei Angeklagten lehnten eine Einstellung jedoch ab. Einer ließ durch seine Anwältin erklären, dass er nicht auf sein Recht verzichten wolle, freigesprochen zu werden. Ein anderer Angeklagter hatte bereits vergangene Woche erklärt, für ihn kämen nur eine Verurteilung, ein Freispruch oder eine Einstellung wegen Verjährung in Frage. Er wolle sich nicht «damit abfinden, für ein «schnelles Ende» auf die Feststellung seiner Unschuld verzichtet zu haben», hatte dessen Anwalt mitgeteilt. Eingestellt werden kann nur, wenn Gericht, Staatsanwaltschaft und Angeklagter zustimmen.

Mehrere Nebenklage-Anwälte kritisierten die voraussichtliche Einstellung. Nach wie vor bestehe ein öffentliches Interesse an einer Aufklärung, sagte einer. Auch teile man nicht die Auffassung, dass noch 575 Zeugen vernommen werden müssten. 17 Monate bis zur Verjährung müssten doch reichen, um zu einem Urteil zu kommen, meinte er. Eine Einstellung könne das Vertrauen in die Justiz erheblich mindern. Andere forderten die Einführung des Gutachtens in den Prozess und die Möglichkeit, den Gutachter befragen zu können. Das 3800 Seiten umfassende vorläufige Gutachten zum Ablauf am Unglückstag liegt schriftlich vor und war eine der Grundlagen für die Überlegungen zu einer Einstellung, wurde bislang aber noch nicht in den Prozess eingeführt.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, dass sie den Einstellungsvorschlägen des Gerichts in allen Fällen zustimme. «Wir haben uns die Entscheidung angesichts der schweren Folgen - 21 Tote, mehr als 650 Verletzte - und dem andauernden Leid der Angehörigen und Verletzten nicht leicht gemacht, erachten eine Einstellung im Ergebnis aber für vertretbar», sagte eine Behördensprecherin. Die Behörde betonte allerdings, dass sie - bei vorläufiger Bewertung - von einer auch strafrechtlich relevanten Verantwortung der zehn Angeklagten für die Tragödie ausgehe.

Als einen Grund für die Zustimmung nannte die Staatsanwaltschaft den Umstand, dass am 28. Juli 2020 die Verjährung eintritt. Das nach dem Gesetz für ein Urteil erforderliche Beweisprogramm könne bis dahin jedoch auch bei größter Anstrengung nicht absolviert werden. So müsste der überwiegende Teil der im zentralen Sachverständigengutachten genannten 575 Zeugen noch vernommen werden. In den vergangenen 14 Monaten hat das Gericht 59 Zeugen und acht Sachverständige vernommen.

Das Gericht hatte Mitte Januar die Einstellung vorgeschlagen. Begründung: Nach dem bisherigen Verlauf wäre die individuelle Schuld der Angeklagten als gering oder allenfalls mittelschwer anzusehen. Neben Planungsfehlern sieht das Gericht ein kollektives Versagen vieler Personen am Veranstaltungstag als mitverantwortlich für das Unglück. «Es gibt ganz viele Schuldige», hatte der Vorsitzende Richter Mario Plein gesagt - es dürfte sich «um ein multikausales Geschehen gehandelt haben».

Wie viele Zeugen nun bei Fortsetzung des Prozesses gegen nur noch drei Angeklagte tatsächlich gehört werden, ist noch offen. Das Gericht hatte bereits vor einigen Monaten Termine bis Ende April festgesetzt. Ursprünglich sollte an Dienstag und Mittwoch auch noch ein Polizist vernommen werden. Dessen Vernehmung soll nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.