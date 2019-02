Der Mann soll die 30-jährige Frau am 25. Mai vergangenen Jahres in einem Park an den S-Bahngleisen in Berlin-Pankow von hinten angegriffen haben, um sie zu vergewaltigen. Die Beraterin wehrte sich laut Staatsanwaltschaft heftig. Aus Angst vor Entdeckung soll der mutmaßliche Mörder die junge Frau erstickt haben. Ermittler sprachen von einem Verdeckungsmord.