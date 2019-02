Bremerhaven (dpa) - Ein Feuer hat das Museumsschiff «Seute Deern» in Bremerhaven beschädigt. Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zu Samstag nicht verletzt, wie der kaufmännische Direktor des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, Konrad Otten , der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Das 100 Jahre alte Holzschiff sehe «ganz schön heftig» aus, sagte Otten am Sonntag. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Die Bark liegt seit mehr als 50 Jahren im Alten Hafen und gilt als ein Wahrzeichen Bremerhavens. In dem Segler ist auch ein Restaurant untergebracht. Die Bremerhavener Feuerwehr war am späten Freitagabend verständigt worden, weil Rauch aus der «Seute Deern» aufstieg. Mitarbeiter des Restaurants brachten die Gäste und sich selbst von Bord. Der Schwelbrand war in einem Hohlraum zwischen Außen- und Innenwand ausgebrochen und daher schwer zu löschen. Nach Angaben der Feuerwehr dauerte es sieben Stunden, bis das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war.

Die «Seute Deern» wurde 1919 in den USA gebaut. Das denkmalgeschützte Segelschiff war bereits vor dem Brand sanierungsbedürftig. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro an der Instandsetzung. Insgesamt kostet die Sanierung 32 Millionen Euro.