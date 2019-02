"Gibst du mir bitte mal das Nutella?" - "Es heißt DIE Nutella!" Die Frage nach dem korrekten Artikel für den beliebten Brotaufstrich hat wohl schon in so manchem deutschen Haushalt für Unfrieden am Frühstückstisch gesorgt. Dank einer Weigerung des Herstellers Ferrero eben diesen festzulegen, bleibt die Wahl jedem selbst überlassen.

Produktionsstop wegen "Qualitätsmängeln"

Ob "der", "die" oder "das" - angesichts der aktuellen Meldungen aus Rouen in Frankreich dürften alle Fraktionen mit Besorgnis reagieren: Denn in dem hier gelegenen, weltweit größten Werk zur Herstellung von Nutella und anderen Süßigkeiten steht die Produktion seit Dienstag still.

In einer Stellungnahme am Mittwoch gab Ferrero Frankreich an, den Produktionsstop "vorsichtshalber" verordnet zu haben, nachdem bei Qualitätskontrollen Mängel entdeckt wurden. Ob es sich bei den Qualitätsmängeln um ein bakterielles Problem handle, könne man erst nach Abschluss der internen Ermittlungen sagen. Ferrero versicherte, dass keine aktuell im Verkauf befindlichen Produkte betroffen seien.

600.000 Gläser pro Tag

Am Standort in der Normandie verlassen jeden Tag rund 600.000 Gläser Haselnusscreme das Werk. Das sind ca. 25% der weltweiten Produktion! Ist also jetzt mit einer kauten Nutella-Knappheit zu rechnen?

Der Hersteller versichert zumindest, dass eine Versorgung der Kunden mit Neuware unter keinen Umständen gefährdet sei. Darüber hinaus wolle man die Ergebnisse der internen Untersuchung bis zum Ende der Woche bekannt machen und entsprechend "notwendige korrektive Maßnahmen" ergreifen.