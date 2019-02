13 Jahre Haft für tödliche Schläge gegen Mutter

Osnabrück - Für den Totschlag an seiner Mutter hat das Landgericht Osnabrück einen Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 32-Jährige Ende März 2018 seiner Mutter mit einer Brechstange mindestens zehn Schläge gegen den Kopf versetzt hatte. Einen Teil der Leiche der 61-Jährigen habe der Mann im Wohnzimmerkamin verbrannt, andere in der Garage gelagert.

Von dpa