Suche nach Rebecca: Polizei hofft auf Zeugen aus Brandenburg

Berlin (dpa) - Ein TV-Fahndungsaufruf der Polizei im Fall der vermissten Rebecca hat zu einer Flut von Hinweisen geführt. Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen seien rund 150 neue Hinweise bei der zuständigen Berliner Mordkommission eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin.

«Die werden jetzt alle abgearbeitet. Das wird eine Zeit lang dauern.» Der Leiter der Mordkommission war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» aufgetreten und hatte den Fall geschildert.

Dabei ging es besonders um zwei Autofahrten. Der himbeerrote Twingo der Familie wurde am 18. Februar um 10.47 Uhr und am 19. Februar um 22.39 Uhr auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) von einem automatischen Kennzeichenerfassungssystem registriert. «Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte zu diesen Zeiten allein der 27-jährige Schwager Zugriff auf diesen Pkw», teilte die Polizei mit.

Die Polizei fragte, wer den himbeerroten Renault Twingo oder den Mann an diesen Tagen gesehen hat. Sie veröffentlichte dazu Fotos des Verdächtigen und des Autos.

Die ermittelnde Mordkommission hält diese Spur für so relevant, dass sie am Mittwoch nicht nur Fotos des Autos, sondern auch drei Fotos des verdächtigen Schwagers ins Internet stellte, obwohl der Mann bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu Aufenthaltsorten des Mannes zu den beiden Zeiten machen kann. Außerdem geht es um die Frage, ob Bekannte des Schwagers etwas über Orte in Brandenburg wissen, wo sich der Mann auskennt. Außerdem wird nach der lila Fleece-Decke, die mit Rebecca verschwand, gefragt. Im Kofferraum des Autos soll die Polizei Haare der Schülerin und Faserspuren dieser Decke gefunden haben.

Ob die 150 neuen Hinweise vor allem aus Brandenburg oder aus Berlin kamen, stand noch nicht fest. Insgesamt erhielt die Polizei seit dem Verschwinden der 15-jährigen Jugendlichen etwa 550 Hinweise.

Der Chef der Mordkommissions, Michael Hoffmann, sagte am Mittwochabend im ZDF , Rebecca habe an dem Vormittag des 18. Februar das Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers nicht verlassen. Dies ergebe sich vor allem aus dem Telefonverhalten Rebeccas und den Router-Daten im Haus. Der Schwager sei zu der Zeit allein mit ihr im Haus gewesen.

Rebecca war in den Morgenstunden des 18. Februar aus dem Haus der Schwester verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde.