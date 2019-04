Das Krankenhaus in Omaha im Bundesstaat Nebraska bestätigte am Mittwoch auf Anfrage entsprechende US-Medienberichte. Eine Sprecherin des Nebraska Medical Centers sagte, das Baby - ein Mädchen - sei bereits am 25. März geboren worden. Das Krankenhaus teilte mit, Cecile Eledge habe sich freiwillig als Leihmutter angeboten, als ihr schwuler Sohn Matthew Eledge und dessen Mann Elliot Dougherty sich Nachwuchs wünschten.

Cecile Eledge sagte dem Krankenhaus zufolge: «Es gab keinen Moment des Zögerns. Es war natürlicher Instinkt.» Das Krankenhaus teilte mit, Doughertys Schwester habe das Ei gespendet, Matthew Eledge den Samen. Cecile Eledge - die schon in der Menopause war - sei wegen ihres Alters langwierigen wissenschaftlichen Tests unterzogen worden, um zu überprüfen, ob sie als Leihmutter infrage komme. «Sie hat alle Tests bestanden», sagte die Sprecherin. Ärzte hätten Cecile Eledge Hormone verabreicht, um ihren Zyklus wieder zu starten.

Vater Matthew Eledge sagte nach Angaben des Krankenhauses, sowohl das Baby als auch die Großmutter seien «glücklich und gesund». Er dankte dem Krankenhauspersonal und fügte hinzu: «Erstmal werden wir entspannen und diesen Moment genießen.» Der Arzt, der das Baby zur Welt brachte, sagte der Mitteilung zufolge, diese Geburt sei «definitiv ein sehr außergewöhnlicher Fall» gewesen.

Nach Angaben des Krankenhauses wog das Baby bei der Geburt fünf Pfund (etwa 2,3 Kilogramm).