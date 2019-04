Moers (dpa) - Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Moers am Ostermontag wurde eine unbeteiligte Frau (43) getötet - jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen wegen Mordverdachts gegen zwei Tatverdächtige.

Einer der beiden sei bereits vernommen worden, sagte Staatsanwalt Sebastian Noé am Montag. Er ließ offen, ob sich der Mann äußert. Nach dem zweiten werde gesucht: «Wir versuchen, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln», sagte Noé. Ob er sich einfach nur an einem unbekannten Ort aufhalte oder auf der Flucht sei, «das wissen wir nicht». Noé korrigierte vorherige Angaben der Behörde, wonach beide Tatverdächtigen flüchtig seien.

Zwei Raser sollen sich in PS-starken Autos auf einer zweispurigen Straße in der niederrheinischen Stadt ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer der beiden soll dabei nach Zeugenaussagen versucht haben, seinen Kontrahenten zu überholen und auf die Gegenspur gefahren sein. In einer Kreuzung kollidierte er mit dem Kleinwagen der 43-jährigen Frau, die Tage später starb. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten vom Unfallort. Welcher der beiden Fahrer bereits vernommen wurde, sagte der Staatsanwalt nicht.

Auch die Frage, in welcher Beziehung die Tatverdächtigen zu den Haltern stehen, ließ die Staatsanwaltschaft offen. Nach dem Unfall waren die beiden Halter der Fahrzeuge, die an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen sein sollen, vorläufig festgenommen worden - bis klar wurde, dass sie «wahrscheinlich» nicht die Fahrer waren.

Das mutmaßliche Rennen in Moers erinnert an die sogenannten Kudamm-Raser in Berlin. Die beiden Männer waren im Februar 2016 über den Kurfürstendamm gerast, ein unbeteiligter 69-Jähriger kam dabei ums Leben. Das Berliner Landgericht verurteilte die Männer im März 2019 wegen Mordes zu lebenslanger Haft.

Auch als Konsequenz aus dem Berliner Fall hat der Gesetzgeber Strafen gegen Raser verschärft. Nach dem neuen Paragrafen 315d StGB werden verbotene Rennen im Straßenverkehr mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft, wenn dabei Menschen schwer verletzt oder getötet werden.