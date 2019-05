«Auf beständiges und sehr warmes Sommerwetter muss weiter gewartet werden», sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser .

Der Vorhersage zufolge haben die Menschen in der Südhälfte am Wochenende noch Glück: Dort scheine häufiger als im Norden die Sonne - bei Werten zwischen 20 und 24 Grad. Dennoch könnten sich in der bereits feuchten Luft mancherorts Gewitter und Regenschauer entwickeln. Im Norden Deutschlands sollen sich viele Wolken und gelegentlich auch Regen mit Werten bis höchstens 20 Grad breitmachen.

In der neuen Woche werde es auch im Süden unbeständiger. «Eine Kaltfront überquert Deutschland am Montag mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern südostwärts», erklärte Leyser.