Bei der Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Straßenreinigungsfahrzeug bei Osnabrück ist am Freitagvormittag ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Mindestens zehn der etwa 150 Zuginsassen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste von einem Notfallseelsorger betreut werden. Aufgrund des Unfalls wurde die Zugstrecke in beide Richtungen über Stunden gesperrt. Einem Bahnsprecher zufolge wurden auch die Oberleitungen beschädigt.

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall mehrere Menschen verletzt. Foto: Philipp Hülsmann

Der Fernverkehr aus Richtung Hannover nach Osnabrück wurde über Hamm umgeleitet. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in Bissendorf unweit der Stadtgrenze zu Osnabrück. Der Fahrer des Reinigungsfahrzeuges war mit der Reinigung einer Ölspur auf der Straße beschäftigt, als der Regionalzug der Eurobahn auf dem Weg von Bielefeld ins niederländische Hengelo auf dem halbseitig beschrankten Bahnübergang in den Lastwagen fuhr. Der Zug schob den Lkw ungefähr 150 Meter vor sich her.

Kollision trotz Notbremsung

Der Reinigungswagen wurde zwischen Zug und einer Lärmschutzwand eingeklemmt. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. NDR 1 Niedersachsen berichtete unter Bezugnahme auf mehrere Fahrgäste, dass der Reinigungswagen sehr langsam unterwegs war. Er sei gerade auf dem Bahnübergang in Einsatz gewesen, als die Warnampel zu blinken begann und die halbseitigen Schranken heruntergingen. Der Lokführer habe mehrfach ein Warnsignal gegeben und habe noch mit einer Notbremsung versucht, den Zug zu stoppen. „Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, sagte eine Polizeisprecherin.

Fahrgäste wurden in Zelten versorgt

Die Fahrgäste müssten noch von der Polizei befragt werden. Einem Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ nach war auch eine Gruppe kanadischer Schüler im Zug, die auf dem Weg nach Münster zu einer Stadtbesichtigung waren. Eine der Schülerinnen erlitt demzufolge eine Platzwunde am Kopf. Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Reisenden und baute Zelte auf, in denen die Menschen medizinisch versorgt sowie mit Essen und Getränken versorgt wurden. Zwischen Osnabrück Hauptbahnhof und dem Bahnhof Wissingen setzte die Eurobahn einen Bus ein. Zwischen Osnabrück und Hengelo sowie zwischen Bielefeld und Wissingen verkehrten Ersatzzüge.