Es nütze nichts, dass Kunden in Hamburg mit der Monatskarte „bis weit über die Stadtgrenzen hinausfahren“ könnten – denn für das reine Stadtgebiet gebe es keine Alternative, betonte der Automobilclub am Mittwoch bei der Vorstellung der Studie.

Im Schnitt verlangen die Verkehrsverbünde derzeit 77,50 Euro für ein Monatsticket. Vergleichsweise günstig ist es beispielsweise in Dresden (61,50), Hannover (63) und Karlsruhe (64), am unteren Ende rangieren vor Hamburg noch Köln und Bonn mit jeweils 98,50 Euro. In Münster, das beim Ranking nicht berücksichtigt wurde, kostet eine Monatskarte für den Bus im Vorverkauf 76 Euro.

Foto: Quelle: ADAC

Durchschnittspreis aller Städte: 25,87 Euro

Auch das Wochenticket ist in München mit 15,40 Euro am günstigsten. In Berlin ist es mit 30 Euro am teuersten, der Durchschnittspreis aller Städte liegt bei 25,87 Euro. Bei den Tagestickets führt Stuttgart das Feld mit 5,20 Euro an – auf den letzten Plätzen rangieren Köln und Bonn, dort kostet das Tagesticket 8,80 Euro.

Als „spannend“ bezeichnete der ADAC das Konzept der eTarife in Karlsruhe und Mannheim. Nutzer bezahlen dort keine festen Preise, sondern kilometergenau nach Luftlinie.